Genç ve başarılı oyuncu Pelin Akil çocukları ile beraber Önceki yıllarda olduğu gibi yine yoğun bir yaz sezonunu geçiriyor ve kendisini yeni projeler için hazırlıyor. Geçtiğimiz sezonda ünlü oyuncu Pelin Akil, usta isim Oktay Kaynarca ile beraber Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi projesinde performans sergilemişti. Bu dizide kadın başrol oyuncusu olarak ekranlara gelen ünlü oyuncu dikkatleri üzerine toplamıştı. Pelin Akil daha sonra eski dizisinde rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca'nın başrolü ve yapımcısı olduğu projede tekrardan arkadaşı ile bir araya geldi ve bu durum oyuncu için eğlenceli bir deneyim olarak yorumlandı. Diğer taraftan 2. sezonda ünlü oyuncunun dizide yer almayacağı ortaya çıktı ve bu durum seyirci grubunu oldukça şaşırtan bir gelişme olarak yorumlandı.

Yeni sezonda Ben Bu Cihana Sığmazam isimli televizyon dizisi projesi ekranda yer alacak olan yapımlardan birisi olarak biliniyor. Projenin yeni sezonunda da güçlü ve etkili reyting oranları elde etmesi bekleniyor ve dizi ile ilgili yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyor. Peki Pelin Akil oldukça önemli olan bu diziden neden ayrıldı, projeye neden veda etti?

Ünlü isim yeni sezonda artık o projede olmadığını ifade ederken hikaye gereği devam etmediğini de açıkladı. Fakat kendisinin de projeyi izlemeye devam edeceğini belirten ünlü oyuncu ekibi çok sevdiğini ve kötü bir şekilde ayrılık olmadığını belirtti. Hikayesinin bittiğini ancak ekibin devam ettiğini söyleyen Pelin Akil, bu durumun senaryo ile alakalı olduğunu da açıkladı. Diğer taraftan ünlü oyuncu çalışmadan duramadığını anlattığı ve yeni sezonda tekrardan setlere dönebileceğini söyledi.

Evde kalmanın kendisine iyi gelmediği yönünde önemli ifadeler kullanan ünlü oyuncu Pelin Akil yeni proje teklifleri aldığında ifade etti ve kendisine gelen bu teklifleri değerlendirme sürecinde olduğunu belirterek merak edilen sorulara yanıt verdi.