17 sezon boyunca Kanal D ekranında seyirci grubu ile buluşan Arka Sokaklar dizisi son sezonda yarıda kalmıştı. Bu durum dizi hayranlarını rahatsız etmiş ve dizinin akıbetinin belirsiz olması sebebiyle izleyici kitlesi meraklanmaya başlamıştı. Bir süre Arka Sokaklar dizisi yayın hayatına ara vermiş fakat bu durum dizinin bittiği anlamına gelmemişti. Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre dizi projesinin çekimlerini tekrardan başlayacağı öğrenilmiş ve izleyici grubu bu durum karşısında büyük bir memnuniyet yaşamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin projenin çekimleri hakkında merak edenleri ve önemli bilgileri ve dizi hayranları ile paylaşmayı ihmal etmedi.

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu isimli karaktere hayat veren ve izleyici grubu tarafından çok sevilen Zafer Ergin dizi projesinin perde arkasında yaşananlar ile ilgili detaylar verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarda bulundu ve 17 senede eski kadrodan gelen arkadaşların olduğunu ve hep beraber çalıştıklarını açıkladı.

Önümüzdeki hafta çekimlerim başlayacağını açıklayan ünlü oyuncu eski kadrodan arkadaşlar da olduğunu ve ilave olanların da olduğunu açıkladı. Zafer Ergin kendisine başka dizilerden de teklifler geldiğini ve güzel bulduğu senaryoların olduğunu da anlattı. Ancak ünlü oyuncu Arka Sokaklar dizisinin devam edeceğini öğrendiği zaman kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istemediğini belirtti. Zafer Ergin projeyi Kanal D'nin Erler Film’den aldığını öğrendiğini anlattı ve çekim hakkının alındığını söyledi. Şartların kendilerinin istediği gibi olduğunu, 42 bölüm üzerine anlaştıklarını ve şimdi başlayacaklarını belirten ünlü oyuncu merak edilenleri yanıtladı.

Zafer Ergin seyirci grubunun ilgisinin Kanal D'yi tetiklediğini ve dizinin devam etmesinde bu durumun etkili olduğunu ifade etti. Usta oyuncu Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinde daha rahat bir çalışma ortamı olacağı için tekrardan bu dizide yer almayı kabul ettiğini belirtti.