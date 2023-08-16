Geçtiğimiz sezonda Star TV ekranında en iyi çıkış yapan dizilerden biri olan Yalı Çapkını seyirci kitlesi tarafından beğeni toplamıştı. Söz konusu dizi projesinin 2. sezon için hazırlık yaptığı öğrenildi ve detaylar dizi hayranları tarafından araştırma konusu oldu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi 2 genç oyuncunun başrolde performans sergilediği Yalı Çapkını dizisi 2 sezonu ile ekranlarda yer alacak. Etkileyici hikayesi ve farklı kurgusu ile dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisi televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Son dönemde Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi hakkında farklı konular da öne çıktı ve bu durumda yaşanacak olan bazı gelişmelerin olduğu öğrenildi. Diziye yeni katılan oyuncular ve ayrılan isimler derken senarist değişikliği olduğu da öğrenildi. Elde edilen son bilgilere göre dizinin hikayesinin Ekin Akçay ile Leyla Uslu Oter tarafından birlikte yazılacağı açıklandı.

Senaryoda Pelin karakterini hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın 2. sezonda dizide rol almayacağı öğrenildi ve bu durumun senaryoda keskin bir dönüşe işaret ettiği yönünde yorumlar yapıldı. Yalı Çapkını dizisinde senarist değişikliğinin yaşanması ile beraber izleyici kitlesi her şeyin değişeceğini düşünüyor.

Sosyal medyada bu durum ile ilgili olarak bize hayranları çok sayıda paylaşımlar yapıyor ve senarist değişikliğinin diziyi nasıl etkileyeceğini tartışıyor. Bir grup izleyici eski senaristin bugüne kadar çok başarılı bir süreç geçirdiğini belirtiyor ve devam etmesi gerektiğini savunuyor. Bir grup izleyici ise 2 sezonda projede önemli değişimler ile ilerlenmemesi halinde kayıp olabileceğini söylüyor. Dizi ekibi önümüzdeki hafta bir araya gelerek çekimleri yapacak ve oyunca kadrosunda yeni isimler de yer alacak. Oldukça büyük bir gelişme ile Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.