Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin senaryosu hakkında önemli değişikliklerin yaşanacağı öğrenildi. Söz konusu dizi projesi hakkında basında yer alan haberlere bakıldığı zaman önemli bilgiler edinildi. Basında senaryo ekibinin projenin 3. sezonunda yer alan sıkıntıları gördüğü yazıldı. İzleyici grubunun senaryoya yenilik yoğun bir eleştiride bulunması sonrasında bu durumun 4 sezonda dikkate alınacağı yönünde bilgilere ulaşıldı. Yine basında yer alan haberlere göre söz konusu projesinin hikayesinde çok sert değişikliklere hazır olunması gerektiği yönünde ifadelerde kullanıldı.

Dizi projesinde bazı karakterlerin hikayeden çıkması ile beraber zaman atlamasının yaşanacağı da düşünülüyor. Hikayenin yeni karakterler ile beraber devam edeceği yönünde bilgilere ulaşıldı. İlk iki sezonda çok başarılı olan Gönül Dağı isimli dizi projesi 3. sezonda da bu başarıyı devam ettirmekte kararlı. İzleyici grubu özellikle ilk 2 sezonda Gönül Dağı dizisine karşı önemli bir destek vermişti. Bu durum da projenin 3 sezonunda senaryoda yaşanan kopuklukları ve duygu eksikliklerini çok fazla ön plana atmamıştı.

Pek çok izleyici dizi ile ilgili sosyal medyada eleştiriler meydana gelse de diziyi seyretmekten vazgeçmedi ve projeyi izlemeye kararlı olduğunu ifade etti. İzleyici grubu diziye karşı eleştirilerde bulunmayı ihmal etmedi ancak diziyi yine de bırakmadı. Projeye karşı yapılan eleştirilerden en büyüğü ise Berk Atan tarafından hayat verilen Taner karakterinin senaryodaki konumuna yönelik olmuştu. 2. sezon finalinde Gülsüm Ali İlhan tarafından hayat verilen Dilek karakterinin ayrılması seyirci grubunun kabul edemediği bir gelişme olmuştu.

Meydana gelen bu ayrılığı kabullenme noktasında dizi senaristlere izleyici grubundan yardımcı olmadı ve Taner karakteri havada kaldı. Bu sebeple izleyici grubu da yoğun bir şekilde senaryo karşı eleştiride bulunmaya devam etti.