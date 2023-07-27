Serhat isimli dizi TRT'nin dijital platformu olan Tabii’de yayınlanan ve ilgileri üzerinde toplayan projelerden birisi oldu. Usta oyuncu Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın projesi ile özdeşleşen ve hafızalara taş fırın erkeği Haluk karakteriyle yerleşen bir isim olarak biliniyordu. Tamer Karadağlı izleyici grubunun hakkında bir aile babası rolü ile kalmış ve beğeni toplamıştı. Ancak oyuncunun farklı dizilerdeki etkili rollerin de hatırlayan geniş bir izleyici grubu E-elbette bulunmakta

Serhat isimli aksiyon dizisi ise son dönemde ünlü oyuncunun başrolde yer alması sebebiyle ilgileri üzerinde toplayan bir proje olmuştu. Serhat dizisi Tabii platformunda yayınlanıyor ve özel harekat mensubunun hayat hikayesi olarak adından söz ettiriyor. Serhat Ulubey karakteri dizide terör ile mücadele etmekte olan özel harekatın ilk mensuplarından biri oluyor ve uzun bir süre sonrasında Türkiye sınırına korumak için mücadele ediyor. Karakterin özel bir görev için seneler sonra İstanbul'a gelmesine ve farklı bir şehir ile karşılaşmasını izleyici karşısına çıkaran dizi projesi beyni topluyor. İzleyici tarafından ilgi gören Serhat dizisi bunun yanı sıra günümüz dünyasının gerçeklerine de ışık tutmayı sürdürüyor.

Usta oyuncu Tamer Karadağlı dizi projesinde hayat verdiği Serhat Ulubey karakteri ile de hafızalarda yer edinmeye başlıyor ve güçlü bir performans sergiliyor. Diziyi izleyenler ise oyuncunun performansını başarılı buluyor ve dizinin devam etmesini arzu ediyor. Seyirci kitlesine bakıldığı zaman ise projenin devam etmesini isteyen geniş bir kitle olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra dijital platformlarda yayınlanan ve Serhat dizisinin çekimlerinin kamera arkasında yayınlanan görüntüler de ilgi çekerek izleyici ile buluşuyor.

Nefise Karatay da Tamer Karadağlı ile beraber dizide yer alan isimlerden birisi oldu ve seneler sonra setlere dönme kararı aldı.