Özellikle sosyal medyada sıklıkla çeşitli yorumlara konu olan ve adından söz ettirmeyi ihmal etmeyen Engin Polat bu defa farklı bir konu ile magazin döneminde yer aldı. Eşiyle olan ilişkisi ve yapmış olduğu işlerle modemi gündeminde yer alan ünlü isim Engin Polat uçak sürprizleri ve almış olduğu pahalı hediyeler ile adından söz ettiriyor. Eşi Dilan Polat'ın hakkında attığı tweetler ile merak konusu olan Engin Polat'ın son olayı ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin devamında sizler için yazdık. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile evli olan Engin Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İstanbul'da 3 Haziran 1988 yılında dünyaya gelen Engin Polat 35 yaşındadır ve bazı kaynaklara göre Ankaralı olduğu ifade edilmektedir. Ünlü isim 2017 senesinde iş hayatına inşaat sektörü ile adım atmıştır ve henüz 23 yaşındayken milyonluk işler yapmaya başlamıştır. Ardından medikal estetik alanına yönelen Engin Polat, Dipomed Medikal şirketinin kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanıdır.

Henüz lise zamanında tanıştığı İlhan Polat ile evlenen Engin Polat'ın bu evlilikten iki çocuğu vardır. Çiftin ilk çocuklarının ismi Nilda Polat ve ikincisinin ismi ise Milan Efe Polat olarak bilinmektedir. Engin Polat eşi Dilan Polat adına güzellik merkezi zinciri kurmuş ve dünya çapında 8 ülkede ve Türkiye'de 72 şube ile aktif bir şekilde faaliyet göstermiştir. Engin Polat çeşitli alanlarda kendisini gösterse de mevcut serveti hakkında henüz net bir bilgi mevcut değildir.

Son olarak eşi sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a yapmış oldu evlilik yıldönümü sürpriziyle adından söz ettiren Engin Polat eşine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak uçak hediye etti. Çift uçak hediyesini çeşitli kareler ile sosyal medya hesaplarından paylaştı ve hayranlarının bilgisine sundu.