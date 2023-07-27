Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Kanal D ekranlarında yaz dönemi dizisi olan Ya Çok Seversin isimli televizyon dizisi projesinde başrolde performans sergiliyor. Gündemde partneri Kerem Bürsin ile beraber yer almayı sürdüren ünlü oyuncu haftanın Sancaktutan yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirerek magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Dizideki oyunculuk performansı ve sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar ile beraber açıklamaları ile de dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan 23 yaşında olduğunu söyledi. Estetiğe hiç ihtiyaç duymadığını ifade eden ünlü isim, botoksa ve dolguya karşı olmadığını ve yapanlara saygısının olduğunu fakat kendisinin tercih etmediğini belirtti.

Görselliğin kendisi için önemli olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan estetik yaptırmanın ise buna dahil olmadığını söyledi. Giyinmeyi çok sevdiğini ve stilinin ruhunu tamamladığını düşünün açıklayan ünlü isim sosyal medyayı ise çok aktif bir şekilde kullanmadığını anlattı. Ünlü oyuncu gelecek için hayalleri olduğunu da söyledi ve işinde iyi bir şekilde anılmak istediğini ifade etti. Bir aile kurup çocuk sahibi olmak istediğini belirten genç isim yurt dışında kariyer için plan yaptığını da belirtti.

Şöhretinizi garip bir şey olduğunu düşündüğünü açıklayan ünlü oyuncu bir gecede parlayabilir bir gecede sönebilir bir şey olduğunu açıkladı. Oyuncu bu sene benim senem olsun gibi bir amacının olmadığını fakat 40 yaşında da başarılı diye anılmak istediğini söyledi. Hayalinin herkesin ilk aklına gelen oyuncu olmak istediğini belirten ünlü isim bu işi yurt dışına da yapmanın aklında olduğunu ve bunları yaptığı sırada bir ailesinin ve çocuğunun olmasını istediğini açıkladı. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Paris'e gitmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğraflar ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı Paris gezisiyle ilgi çeken ünlü oyuncu tercih ettiği kıyafet ile de adından söz ettirmişti.