Başrollerde Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk gibi çok fazla sayıda hayranı bulunan 2 oyuncunun bulunduğu dizi hakkında üzen bilgiler gündemde yer alıyor. Güzel oyuncu Burcu Özberk ile yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ın başrolde performans sergilediği dizi projesi Ruhun Duymaz final mi yapacak? Basında yer alan haberlere göre söz konusu dizi projesinin 9. bölümü ile final yapacağı yönünde bilgiler açıklandı. Dizi hayranları ise bu duruma tepki gösterdi ve final kararının yanlış olduğu yönünde yorumlar yazıldı.

Dizi, yayın hayatına başladığı günden bu yana her ne kadar oyuncu kadrosu güçlü olsa da dizi reyting oranlarında istediğine ulaşamamış ve hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat hayranları ise dizinin devamlılığı konusunda baskıyı artırıyor ve projenin final yapmasının doğru olmadığını savunuyor. Sosyal medyada dizi hayranları alınan final kararına tepki gösteriyor ve dizinin devam etmesi için baskı yapıyor. Kısa sürede binlerce paylaşım yapan dizi hayranları Ruhun Duymaz dizisinin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Fox TV'ye karşı baskılarını sürdüren dize hayranları düşüncelerini belirtiyor ve final kararının kendilerine memnun etmediğini açıklıyor. Sizler için haberimizin devamında yani hayatına başladığı günden bu yana özellikle reyting oranlarında şanssız olan Ruhun Duymaz isimli televizyon dizisi projesi ve dizinin final yapacağına yönelik söylentiler hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Kanal yönetiminin hangi kararı vereceği ve nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu olurken gelen düşük reyting oranları sebebiyle projenin devam etmesi gibi bir ihtimal de güçlü görünmemekte. Fox TV pek çok dizi siparişi verdi ve yeni sezonda farklı yapımlara yer açmak istedi. Bu sebeple düşük reyting oranlarına sahip olan dizileri önceki sezonda olduğu gibi yayından kaldıracak olan yönetim bu şekilde yoluna devam edecektir.