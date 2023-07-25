Altay isimli aksiyon dizisi projesi TRT'nin dijital platformu Tabii için çekimlerini yapmaya devam ediyor. Dizi ekibi de bu projeye büyük emek veriyor ve proje hakkında detaylar titizlikle takip ediliyor. Ünlü oyuncu Alper Saldıran bu emek veren resimler arasında yer alıyor ve dizide performans sergilemesi ile dikkatleri üzerinde topluyor. Muhammet Uzuner, Beste Kökdemir, Batuhan Bayar ve Toprak Sergen gibi birbirinden başarılı isimleri oyuncu kadrosunda performans sergilediği Altay isimli dizi projesi önemli bir hikayeyi seyirci ile oluşturacak. Mete karakterinin heyecan dolu hikayesi TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak ve Mete babasının katillerinin peşinden gidecek.

Mete adeta bir eylemler zinciri başlatacak ve bu zincir kötüleri harekete geçirecek yollarını kaybetmiş idealistleri harekete geçirecek ve kadim bilgiyi korumaya çalışan insanlar da hareketlenecek. Fakat Mete için bu macerayı ortaya çıkarmak kolay bir durum olmadı.

Son bir senedir yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını ifade eden ünlü oyuncu Alper Saldıran dizinin çok farklı bir proje olduğunda ifade etti. Bu aksiyon dizisinde hiç alışık olmadığımız bir tarzda olduğunu ifade eden ünlü oyuncu dizi için 15 kilo verdiğini de ifade etti. Dizi projesinin ilk 16 bölümünü çektiklerini ve sahneler aksiyon sahnesi olduğu için kendisine aksiyon eğitimlerine verdiğini açıkladı. Ünlü oyuncu havada takla atmayı öğrendiğini ve çok güzel dövüştüğünü de söyledi.

Kendisine dizisinde Tom Cruise dediklerini ifade eden ünlü oyuncu Alper Saldıran bir senelik süreçte çok çalışma sebebiyle dinlenmeye ihtiyacı olduğunda ifade etti. Dizi için 1. sezonu bitirdiklerini ve daha sonra 2 sezonda başlayacaklarını da anlatan oyuncu çok farklı bir proje olduğuna vurguda bulundu. Bu dizinin içinde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden ünlü oyuncu öğrencilik hayatına geri döndüğünü de belirtti.