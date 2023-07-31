Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut ve Nursema karakterleri kış döneminin yükselen yıldızlarından biri olmuştu. Seyirci grubunu güçlü performansları ile derinden etkileyen Umut ile Nursema karakterleri birbirlerine aşka bağlı olan iki genci canlandırıyordu. Çift, ailelerinin engelleri ile karşılaşmış ve birbirlerine kavuşma noktası da büyük zorluk yaşamıştı. Toplumda bu olayların benzeri de sıklıkla yaşanıyor ve bu sebeple Kızılcık Şerbeti dizisi senaryosu izleyici grubu tarafından karşılık buluyor. Seyirci grubu için Kıvırcık Şerbeti dizisinin hikayesi çok gerçekçi oldu ve izleyici grubu dizi projesinin hikayesini kendi hayatlarına dokunduğunu açıkladı.

Umut ve Nursema karakterlerine de Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinde hayat veren Serkan Tınmaz ile Ceren Karakoç ikilisi birbirlerine kısa süre içerisinde uyum sağlamaları ve alışmaları ile dikkat çekti. Diğer taraftan ikilinin uzun senelerdir birbirini tanıdığı gerçeği de arka planda yer alıyor. Serkan Tınmaz, Ceren Karakoç ile oynaması sebebiyle çok mutlu olduğunu açıkladı ve bu kadar güzel ve iyi bir projede ikiliyi canlandırmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Bu durumun kendisi adına büyük bir şans olduğunu belirten Serkan Tınmaz, Ceren Karakoç ile birbirlerini daha eskiden beri tanıdıklarını ve bu durumun avantajını yaşadıklarını söyledi.

Birbirlerine alışma süreci yaşamadıklarını ifade eden Ceren Karakoç ise birbirlerini iyi bildiklerini ve oyuncu olarak kodlarını da bildiklerini söyledi. Serkan Tınmaz uzun zamandır tanıdığı bir arkadaşı ile beraber aynı dizide partner olmanın kendisi için çok önemli olduğunu açıkladı.

Ceren Karakoç erkek egemen olan bir toplumda baskılanmış bir kadın olarak karaktere hayat verdiğini söyledi. Şahsen muhafazakarlık kodlarını bilmediğini ifade eden ünlü isim bu durumu çevreden ve komşudan bildiğini söyledi. Yönetmenlerinin de kendisine çok destek olduğunu ifade eden Ceren Karakoç birlikte rolü çıkardıklarını ifade etti.