Kısmet isimli dizi projesi Fox TV ekranında yaz sezonunun farklı dizilerinden biri olarak ekranlarda yer alıyor ve izleyici grubu karşısına çıkıyordu. İlk bölümü ile ilgileri üzerine çekmeyi başaran dizi projesi diğer dizilere benzememesi sebebiyle de tercih sebebi olmuştu. Özge Özacar ile Cem Gelinoğlu ikilisinin başrolde performans sergilediği dizi eğlenceli bir hikaye ile ekranlarda yer alıyordu. 16 Haziran 2023 tarihinde izleyici grubu ile dizinin ilk bölümü buluşmuş ve daha sonra projede önemli gelişmeler meydana gelmişti.

Kısmet isimli televizyon dizisi projesinde Yusuf Rehe Alp ile Mahinur Ergun gibi deneyimli senaristler çalışma yapıyordu. Başrol oyuncuları ise dizi setinin yanı sıra sosyal medyada da çok güzel bir uyum sağlamıştı. İki ünlü isim seyirci grubunu keyiflendiren bir dizi çifti olarak akıllara yerleşti ve isimlerinden söz ettirdi. İki oyuncunun daha önce de tanışmış olması ve iyi bir arkadaş olmaları dizi için artı bir özellikti. Akıllara seyirci grubunu keyiflendiren bir dizi çifti olarak yerleşen başrol oyuncuları projede performans sergiledi ve birbirlerine uyum sağlamakta zorluk yaşamadı. Diğer taraftan bu dizi iki ünlü isim için de farklı bir deneyim fırsat olarak yorumlandı.

FOX TV sonraki haftalarda dizinin düşük gelen reyting oranları sebebiyle Kısmet dizisi hakkında erken final kararı aldı. Her zaman olduğu gibi düşük gelen reyting oranları Fox TV için problem olarak görüldü ve kanalın aldığı bu karar izleyici grubunu şaşırtmadı. 10. bölümü ile 25 Ağustos cuma akşamında ekranlarda yayınlanacak olan dizi seyirci grubuna veda etmek için hazırlanıyor.

Başrol oyuncularının enerjisini ve uyumunu çok beğenen seyirci grubu ise Kısmet dizisi hakkında alınan erken final kararı sebebiyle rahatsızlık duyuyor. Başrol oyuncularının enerjisini ve uyumunu çok beğenen seyirci grubu ise Kısmet dizisi hakkında alınan erken final kararı sebebiyle rahatsızlık duydu. Seyirci grubu gibi 2 başrol oyuncusu da dizlerinin final kararı alması sebebiyle hoşnut değiller.