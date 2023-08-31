Genç ve başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, yeni sezonda yapmış olduğu seçim ile adından söz ettiren oyuncular arasına ismini yazdırdı. Geçtiğimiz sezon sonrasında yeni dönem için pek çok teklif alan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, daha önce performans sergilemediği bir şekilde ekranlarda boy gösterecek. Sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş, yapımcıların sevdiği bir isim olarak da biliniyor. Sosyal medyada da adından söz ettirmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, tercih ettiği yeni projeler ile çok başarılı reyting oranları elde ediyor. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da sıklıkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, çok başarılı bir kariyere sahip.

Baba isimli çok ses getiren ve oldukça iyi bir kadroya sahip olan bir proje ardından oyuncunun yeni tercihi merak konusu olmuştu. Hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde beklenilmekte olan Baba dizisi Tolga Sarıtaş’ın adını da ön plana çıkarmıştı.

2009 senesinden bu yana setlerde rol alan ve 1991 tarihinde hayata gözlerini açan genç isim bu defa yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kamera karşısına bir dijital dizi için geçecek olan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş dikkatleri üzerinde topladı.

Oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterine hayat vermiş ve Güneşin Kızları dizisinde gençlerin sevgilisi olmuştu. Daha sonra efsaneler arasında adını yazdıran Söz ile hafızalara kazınan Tolga Sarıtaş, yeni sezonda ise dijital bir projede adından söz ettirecek.

Oyuncu son dönemde Baba ve Arıza gibi aksiyon projelerinde performans sergilemişti. Yeni proje hakkında elde edilen bilgilere göre ise oyuncunun Blu TV projesi olan Kusursuz isimli dizi ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Diğer taraftan kulis bilgilerine göre Tolga Sarıtaş’ın yanı sıra ünlü oyuncu Melisa Şenolsun da aynı proje ile anlaşma yaptı.