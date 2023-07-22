Başarılı oyuncu Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesi ile beraber geçtiğimiz sezonun en sevilen projelerinden birisinde yer alma fırsatı elde etmişti. Kızılcık Şerbeti dizisi ile adına geniş bir kitleye duyurmayı başaran oyuncu Feyza Civelek projede Nilay karakterini canlandırmıştır. Bu dizi ile sıklıkla gündem olan ünlü oyuncu sosyal medyada daha sıklıkla alınan söz ettiriyor. Nilay karakteri dizide kötü bir kadın karakter olarak tarif ediliyor ve her yeni haftada izleyici grubu bu karakterin davranışlarıyla sözlerine gıcık oluyor. Özellikle sosyal medyada Feyza Civelek tarafından canlandırılan Nilay karakterinin tavırlarına karşı büyük bir tepki gösterilmekte. Nilay karakterinin senaryodaki konumu ise elbette bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir etken. Diğer taraftan başarılı oyuncunun bu karakteri oldukça başarılı bir şekilde canlandırmasını etkisi de büyük.

Dizinin ekranda kaldığı sezon boyunca izleyici grubunun dikkatini çeken bir karakter olan Nilay toplumsal anlamda da karşılık bulması sebebiyle bu durumu yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarına bakıldığı zaman ise Feyza Civelek’e yönelik olarak adeta linçe varan sözlerin kullanıldığı görüldü. Feyza Civelek ise bu durum sebebiyle her fırsatta kendisinin Nilay olmadığını hatırlatıyor ve onun bir karakter olduğunu söylüyor.

Oyuncular bir dizide kötü bir karakter oynadığı zaman az da olsa bir grup izleyicinin en nefretini toplayarak ekranlarda yer alıyor. Bir grup izleyici ise o rolü canlandıran oyuncunun gerçek hayatta da o kişi olduğunu zannediyor. Bu sebeple sıklıkla karışıklıklar çıkıyor ve oyunculara yönelik adeta bir linç kampanyası başlıyor.

Oyuncular son olarak katıldığı bir programda bu konu hakkında gelen soruya yanıt verdi ve kendisinin Nilay olmadığını söyledi. Seyirci grubunun Nilay'dan nefret etmesi gerektiğini fakat ve kendisinden nefret etmelerini istemediğini belirten ünlü isim dikkat çekti.