Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezon Atv ekranında yayın hayatına başlayacak. Bunun yanı sıra, dizide büyük bir değişim görülecek. Ben Bu Cihana Sığmazam isimli televizyon dizisinin yeni sezonunun yeni bölümleri merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Sosyal medyada söz konusu dizi projesi ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığı zaman Ben Bu Cihana Sığmazam isimli projenin yeni sezonunun çok güzel geçeceğine dair beklentiler de mevcut. Dizinin yeni sezonu için dikkat çeken bir diğer nokta da projenin çekimlerinin yapılacağı Karadeniz bölgesi oldu. Dizinin yeni sezonunda Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi projesinin çekim yapılacağı bölge dikkat çekici nitelikte oldu.

Başrollerde Ebru Özkan ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun performans sergilediği dizi, özellikle oyuncu seçimleri ile de ilgi toplamakta. Diğer taraftan, projeden bir başrol oyuncusunun ayrılması ise dizi hakkında hayal kırıklığına uğratan bir nokta oldu. Bugüne kadar oyuncu kadrosunda yer alan isimlerle ilgi çeken dizi projesi, Pelin Akil’in senaryo gereği diziden ayrılması ile çok fazla yorum aldı. Ünlü oyuncunun diziye veda etmesi ile senaryoda köklü değişikliklerin olacağı izleyici grubu tarafından düşünülüyor. Ancak bir grup izleyici ise bu noktada düşünceli davrandı ve başarılı oyuncu Pelin Akil’in diziye veda etmesi projenin hikayesi noktasında bir hata olarak yorumlandı. Elbette dizi projesinin yeni sezonunu henüz izlemeden bu yönde bir yorum yapmak ise mantıklı bir davranış olmayacaktır.

Tüm izleyici gruplarında var olan düşünceye bakıldığı zaman ise dizinin hikayesinde değişiklikler olacağı yönünde düşünceler mevcut. Bir başrol oyuncusunun veda ettiği diziye yeni isimlerin katılacağı bilgisine de ulaşıldı. Dizinin yeni sezonunun hangi günde başlayacağı ise henüz net değil fakat sizleri haberimiz üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz.