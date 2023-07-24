Hayranları tarafından büyük bir merak ve heyecan içerisinde takip edilen oyuncunun filmleri gündemde yer almaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın performans sergilediği projeler her zaman çok beğeniliyor ve uzun süre boyunca magazin gündeminde söz ediliyor. Diğer taraftan oyuncunun dizileri bu kadar fazla beğenirse ve hayranları tarafından sıklıkla konuşulsa da reyting oranlarında dizi çok fazla bir karşılık bulamıyor. Son olarak ünlü oyuncunun Nurgül Yeşilçay, Veda Mektubu isimli televizyon dizisi projesinde Alanur karakterine hayat vermiş ve bu karakter ile hayranları karşısına çıkarak performans sergilemişti.

Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamlarında yayınlanan söz konusu dizi projesinin hikayesi oldukça güçlü olmasına rağmen izlenme oranları ise bir türlü beklenen düzeyde olmamıştı. Diğer taraftan yaz sezonunda Kanal D dizi projesinin yeni bölümlerini ekrana taşınmayı sürdürdü ve seyirci grubu bu durumdan memnuniyet duydu. Zaman zaman dizi için final haberleri çıksa da Kanal D seyirci grubunun diziye karşı yaz dönemindeki ilgisini görüyor. Kanal diziyi devam ettirme kararlılığını hiç söndürmedi ve dizinin güçlü hikayesi ekranlarda dikkat çekti. Seyirci grubunun projeye karşı duyduğu bağlılık da bu durum için önemli bir etken oldu.

Kış sezonunda Kefaret dizisi de başlamış ve reyting oranları ile dikkat çekmişti. Seyirci grubu söz konusu dizi projesinden hikayesini çok sevdiklerini söylemiş ve dizinin final yapmasını istememişti. Fakat 2. sezonda dizinin yayınlanmasının ihtimali çok fazla bulunmuyordu. Bu durum sebebiyle Kefaret dizisi yaz dönemine sarkmış ancak 2 sezonu yayınlanmamıştı. Dizi projesinin 35 bölüm boyunca ekranda kalmayı başardığı biliniyordu. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın başrolde performans sergilediği Veda Mektubu isimli projede aynı şekilde güçlü reyting oranları almasa da seyirci grubunun diziye karşı gösterdiği sadakatin yüksek olduğu biliniyor.