Ne zaman başlayacağı ile merak konusu olan Ruhun Duymaz isimli televizyon dizisi projesi başrol oyuncuları ile dikkat çekti. Fox Tv ekranlarında yayınlanacağı öğrenilen dizinin kısa süre içerisinde duyurusunun yapılması bekleniyor. Henüz projenin ne zaman ekranlarda yayınlanacağı belli olmadı fakat konu hakkında bilgiler öğrenildiği zaman sizlere haberimiz üzerinden bilgilendirme yapacağız. Özellikle Burcu Özberk ile Şükrü Özyıldız hayranlarını heyecanlandıran Ruhun Duymaz dizisi oyuncuların uyumu açısından da merak ediliyor.

Son dönemde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız eski partneri ile çok konuşulmuştu. Romantik komedi dizilerinin yıldızı olan Demet Özdemir ile başarılı bir partnerlik süreci geçiren Şükrü Özyıldız bu defa Burcu Özberk ile ekranlarda yer alacak. Kısa süre önce Aşk Taktikleri isimli sinema filmi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu büyük başarılar elde etmişti.

Bu defa televizyon ekranında izleyici ile buluşacak olan yeni proje sınavında yeni partneri ile buluşacak olan Şükrü Özyıldız merak ediliyor. Romantik komedi dizilerinin kraliçesi olan Burcu Özberk ile kamera karşısına geçecek olan Şükrü Özyıldız dizisinde performansı ile çok konuşulacak.

İzleyici grubu Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın partnerlik hallerini çok iyi bildiği için yakışıklı oyuncunun Burcu Özberk ile de çok iyi bir uyum yakalayacağını düşünüyor. Bu sebeple Ruhun Duymaz isimli yeni diziye karşı duyulan beklenti de yüksek. 2023 yaz sezonunun favori dizisi ve favori çifti olmaları beklenen ünlü isimler her yaptıkları ile isimlerinden söz ettiriyor.

Yapımcılığı Soner Ayar tarafından üstlenen ve yapımı 03 Medya tarafından gerçekleşen Ruhun Duymaz isimli televizyon dizisi projesi başrolünde Şükrü Özyıldız ile Burcu Özberk performans sergileyecek. Dizi henüz yayın hayatına başlamasa bile yayınlanan fragmanlar ile seyirci grubunun ilgisini çekti.