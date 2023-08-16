Televizyon ekranlarının başarılı dizisi Ateş Kuşları isimli dizi geçtiğimiz sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Geniş bir izleyici grubunu dram yüklü hikayesi ile etkilemeyi başaran dizi projesi güçlü reyting oranları da elde etmişti. İzleyici grubu projenin elde ettiği reyting oranlarına şahitlik etmiş ve bu durum da dizinin ne kadar çok izlendiğini gözler önüne sermişti. Diğer taraftan cuma akşamında hem Kızılcık Şerbeti hem de Yalı Çapkını dizilerinin çok etkili çıkışlara imza atması Ateş Kuşları isimli dizi projesinin tam olarak öne çıkmasını engellemişti. Yeni sezonda ise Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde önemli değişimler meydana gelecek. Yaşanacak olan bu değişimler ile beraber izleyici grubu hikayenin durumundan memnuniyet duymazsa Ateş Kuşları dizisi onlar için bir alternatif olacaktır.

Başarılı oyuncular Bülent Polat ile Emin Gürsoy dizine yeni sezonunda ekranlarda boy gösterecek. Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesinin yeni sezonu büyük bir merak ve heyecanı içerisinde bekleniyor. İzleyici karşısına Eylül ayında çıkacak olan dizinin izleyici grubu projede yaşanacak olan yeni gelişmelere merak ediyor. Sizler için haberimizin devamında ilk sezonu ile büyük beyin toplayan ve 2. sezonu ile adından söz ettiren Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesi hakkında merak edilenleri ve konu hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Yönetmenliği Yıldız Aşanboğa ile Bülent İşbilen tarafından yapılan Ateş Kuşları dizi projesinin senaryosu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz da ait olarak gerçekleşiyor. Başrollerde Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan, İlayda Alişan ve Hande Soral gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu dizi her yeni bölümü ile merak konusu oluyor. Erdem Şanlı, Nizam Namidar, Emir Çubukçu ve Ahmet Saraçoğlu gibi başarılı oyuncular da Ateş Kuşları dizisinde performans sergilemekte.