Yeni sezonuna çok hareketli ve heyecanlı bir şekilde adım atan Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesi ilk sezon sonundan beri merak içerisinde bekleniyordu. Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu tarafından hayat verilen Doğa karakterinin senaryoda yeniden ön planda olacak olması ise oyuncunun hayranlarını oldukça mutlu etti. Yeni sezonda Sıla Türkoğlu tarafından canlandırılan Doğa karakteri daha fazla öne çıkacak ve önemli gelişmeler de meydana gelecek.

Öncelikle Emanet isimli günlük dizide rol alan ve oldukça etkili bir oyunculuk performansı ile seyirci karşısına çıkan Sıla Türkoğlu kariyer hayatında önemli adımlar atarak yoluna devam ediyor. Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinde Doğa karakterine hayat vererek milyonlarca izleyici grubunun gözde ismi olan ünlü isim çevresinden güçlü bir destek alarak yoluna devam ediyor. Özellikle sosyal medyada da adından söz ettiren oyuncu, dizinin her yeni haftasında mutlaka konuşuluyor ve takdir ile izleniyor.

Son dönemin en çok konuşulan ve en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan başarılı isim Sıla Türkoğlu yeni sezonda Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesinde güçlü bir kadın görüntüsü çiziyor. Bu şekilde hayranları karşısına çıkmaya başlayan ünlü oyuncu yeni sezonda dizi izleyicilerini heyecanlandırdı ve dikkatleri üzerinde topladı. Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti dizisinin 30. yeni bölümü yayınlandı ve ekip morali iyi gelen reyting oranları sonucunda yükseldi.

Yeni sezonda Doğa karakterinin neler yaşayacağına yönelik önemli bilgileri izleyici grubu ile paylaşan Sıla Türkoğlu herkes için olmasa da Doğa için zor bir sezon olacağını söyledi. Bu dönemde Doğa’nın güçlü durmasının gerekli olduğunu belirten Türkoğlu ortada bir bebek bulunması sebebiyle karakterin savaşması gerektiğini söyledi. Bunun Doğa için zorlu bir süreç olacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.