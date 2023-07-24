Zeytin Ağacı isimli dizi projesi Netflix'te yayınlanan Türk yapımları arasında büyük bir başarı elde etti ve bu durum adeta bir gurur tablosu oluşturdu. Dizi Türkiye dışında Another Self ismi ile tanındı ve 100 milyon saat izlenmeyi geçti. Proje elde ettiği bu başarı ile milyonlarca kişi tarafından takip edildi ve geniş bir kitleye etkilemeyi başardı. Söz konusu dizinin bu kadar başarılı bir şekilde bir süreç geçirmesinin altında yatan ana sebep ise dizinin konusundan kaynaklanıyor. Son zamanlarda aile dizilimi kavramını duyulan ilgi de diziye karşı gösterilen dikkatin bu kadar yüksek olduğunu gözler önüne sermekte.

Aile dizilimi durumu ailenizde geçmiş dönemlerde meydana gelen üzücü olaylarında sonraki yıllarda karakterinize yansıması olarak tanımlanabiliyor. Bu durum aslında pek çok kişinin farkında olmadan bazı huyları edinmesinin altında yatan neden olarak tarif ediliyor ya da bazı alışkanlıkları anlatıyor. Özellikle hikayesi ile ilgi çeken Zeytin Ağacı dizisi Netflix'in en özel projelerinden birisi olarak adından söz ettiriyor. Usta bir senaristin kaleminden çıkan ürünün ikincisi ise merak içerisinde izleniyor. Dizi ekibinden İstanbul'da bir araya gel diye ve yeni sezon için çekimlere başladığı yönünde bilgiler de paylaşılmıştı.

Burcu Alptekin tarafından yönetmenliği gerçekleşen Zeytin Ağacı isimli projenin yeni sezonda da izleyici grubuna derin bir şekilde etkileyeceği düşünülüyor. Hikayenin devamı çekilirken seyirci kitlesi de yaşanacak olayları merak ediyor. Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonu tüm dünyada merak içerisinde ve heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Diğer taraftan söz konusu dizi projesinin oyuncu kadrosunda yeni isimlerinde bulunması diziye karşılığıyla merakı arttıran bir unsur oldu. Boncuk Yılmaz, Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan gibi birbirinden başarılı başrol oyuncularının diziye devam etmesi de seyirci grubunu memnun ediyor.