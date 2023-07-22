Oldukça kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Ya Çok Seversen isimli televizyon dizisi projesi özellikle başrol oyuncuları ile yüksek izlenme oranları almaya devam ediyor. Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı 2 oyuncunun başrolde performans sergilediği söz konusu dizi projesi seyirci grubunu 3. bölümü ile yine etkiledi. Gelecek hafta 4. yeni bölümü ile ekranlarda yer alacak olan yapım, 3. bölümü ile kemik bir izleyici grubu oluşturdu. Dizi projesinde yer alan iki genç oyuncu etkileyici bir uyum sergiliyor ve hikayede rol alıyor. Ateş ile Leyla karakterleri arasında yaşanan aşk dizi projesinde ilerleyen bölümlerde daha fazla öne çıkacak.

Perşembe akşamı söz konusu dizi projesinin 3. yeni bölümü ekranlarda yayınlandı ve iki güzel haber izleyiciyle buluştu. Bu güzel haberlerin ilki reyting konusunda oldu ve dizi projesi elde ettiği yüksek reyting oranı ile ilgi çekti. 2. güzel haber de önceki bölümler ile karşılaştırma yapılması noktasında oldu. Dizinin 3 bölümünün diğer iki bölüme göre daha iyi oranları elde ettiği ve yükseliş yaşadığı görüldü. Bu durum seyirci kitlesini mutlu eden bir gelişme olurken sonraki haftalarda yaşanacak olan olaylar da merak ediliyor. Projenin yükselişe geçmesi yapımcı ile seyirci grubu tarafından takdir ile karşılanan bir durum oldu.

Dizi ilk bölümü ile beklentilerin altında kalan reyting oranı almış ve bu durum seyirci kitlesini şaşırtan bir konu olmuştu. Dizinin üçüncü yeni bölümünde Leyla ile Ateş karakterlerinin aşk dolu sahneleri ekranlarda yer almış ve bu durum dizi projesinin özellikle reyting noktasında öne çıkmasını sağlamıştı. Dizi ekibi projenin AB grubunda en çok izlenen proje olma sebebiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Bu reyting çıkışının 4. bölümde de devam etmesi bekleniyor ve bu durum öngörülüyor.