Sıklıkla magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Karaca hayatına İzmir'de devam ediyor ve bazı zamanlarda özel gecelere katılım göstermek için İstanbul'a geliyor ve medya karşısına çıkıyor. Hayatının bir döneminde farklı bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü isimlerden birisi olan Gizem Karaca evinde küçük bir çiftlik kurmuş ve hayvanlarla iç içe olan bir hayatı tercih etmişti. Ünlü isim doğaya karşı da sorumluluk içinde davranan isimlerden biri olarak biliniyor. Karbon ayak izi, sürdürülebilir yaşam, organik tarım ve organik beslenme gibi temaların kendisinin ilgi alanı olduğunu ifade eden ünlü isim Gizem Karaca bir tarlasının olmadığını fakat kendi çapında bahçesinde bitki yetiştirdiğini ifade etti. Arabaları elektrikliye çevirdiklerini ifade eden ünlü oyuncu Gizem Karaca güneş enerjisi ile ilgilendiğini de söyledi. Sizler için haberimizin devamında ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın yaz dönemi için yapmış olduğu açıklamayı haberimizin devamında yazdık.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, İzmir'de tatil yaptığını ve denizde yüzmeyi sevdiğini anlatarak dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü isim arkadaşları ile beraber güzel bir vakit geçirdiğini de anlattı ve merak edilenleri yanıtlayarak hayranlarının dikkatini çekti. Yeni sezonun başlayacağını ve kış geleceğini söyleyen ünlü isim setlerde çalışacak olmaları sebebiyle bu dönemin tadını çıkarttığını ifade etti. Ünlü oyuncu gelecek sezon için kendisine gelen projeler olduğunu da anlattı ve iyi düşünüp bir karar vereceğini söyledi. Kendisi için en iyisini seçeceğini belirten Gizem Karaca bir film üzüntüsü yaşadığını da söyledi. Özür Dilerim isimli sinema filminin çok güzel geçtiğini belirten Gizem Karaca, tüm yerli yapımların yayından kaldırılması sebebiyle üzüntü yaşadığını da anlattı. Filmin yayında kaldığı süre boyunca çok güzel tepkiler aldığını çok sevildiğini ve çok beğenildiğini belirten ünlü isim bunu başka yerlerde görmeyi umduğunu aktardı.