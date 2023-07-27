İzleyici grubu tarafından merakla beklenen Ruhun Duymaz isimli Fox TV projesi 24 Temmuz Pazartesi akşamında ilk bölümünü yayınladı. Bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz isimli dizi projesi merak içerisinde bekleniyordu. Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız gibi başarılı iki dizi oyuncusunu arkasına alarak yayın hayatına adım attı. Kısa süre içerisinde söz konusu dizi projesi hakkında sosyal medyada başrol oyuncularının hayranları tarafından çok sayıda paylaşıyorum gerçekleşti. İzleyici kitlesi romantik komedi türündeki dizinin ilk bölümü için çok fazla yorum yaptı ve ilk bölümün film sonunda geçtiğini açıkladı. Seyirci grubu dizi hakkında olumlu görüşlerini belirtti ve projeyi çok beğendiklerini açıkladı.

Ece ve Onur karakterlerine seyirci grubunun hemen ısındığını açıklayan yorumlar dizinin ne kadar başarılı olduğunu da gözler önüne serdi. İki başarılı ve genç ismin eğlenceli olan bir yapım ile tekrardan televizyon ekranlarına dönüş yapması izleyici grubunu memnun eden bir gelişme olarak görülüyor. Ruhun Duymaz isimli dizi projesi yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da merak içerisinde beklenen yapımlardan birisi olarak adından söz ettiriyordu. Bunun yanı sıra yabancı dizi hayranlarının yapmış olduğu yorumlara da bakıldığında dizi projesinin sosyal medya tarafında seyirci kitlesinden onay aldığı da görülüyor.

Burcu Özberk ile Şükrü Özyıldız ikilisinin önerilerini çok güzel olduğunu ve iki oyuncunun birbirine çok yakıştığını ifade eden dizi hayranları projenin uzun süre boyunca yayın hayatına devam edeceğini düşünüyor. Şükrü Özyıldız ile Burcu Özberk ikilisinin iyi bir dizi çifti olacağını düşünen seyirci grubu yapımcılığı Soner Ayar tarafından üstlenilen ve yapımı 03 Medya tarafından gerçekleşen diziyi çok başarılı buldu. Aslı Sümen, Tuğrul Tülek, Ülkü Duru, Zuhal Gencer ve Şehsuvar Aktaş gibi isimler de dizide rol alıyor.