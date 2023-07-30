ATV ekranlarında yeni kış sezonunda yayınlanacak olan Safir isimli televizyon dizisi projesi merak içerisinde bekleniyor. Yeni dizi hakkında elde edilen son bilgilere göre projenin bir dram hikayesi olacağı öğrenildi ve izleyici karşısına dram yüklü bir senaryo ile çıkacağı bilgisine ulaşıldı. Dizinin adı Safir olarak açıklandı ve özellikle başrol oyuncuları merak edildi. Dizinin başrollerinde İlhan Şen ile Özge Yağız ikilisi başrollerde performans sergileyerek izleyici grubu ile buluşacak. Diğer taraftan dizi çekimlerinin yapılacağı bölge de dikkat çekti ve izleyici tarafından araştırıldı. Safir dizisinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleşecek ve bu durum izleyici grubunu mutlu eden bir gelişme olarak görüldü. Kapadokya doğal güzelliği ile beraber bir turizm bölgesi olması ile de dikkat çekmekte.

Toplumsal karşıtlığı olan bir ana fikir üzerinden yola çıkan ve bir dram hikayesi olan Safir isimli dizide saklı kalan bir aşk hikayesi anlatılacak. Dizi çekimlerine başlanıldığı bilgisine ulaşıldı ve proje hakkında detaylar merak konusu oldu. Özge Yağız ile İlhan Şen ikilisi son dönemde performans sergiledikleri projeler ile yeteneklerini ortaya koymuş ve geniş bir hayran kitlesine de ulaşmıştı. Özge Yağız ve İlhan Şen gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolde buluştuğu Safir dizisi henüz yayın hayatına başlamadan izleyici grubunun ilgisini çekti ve dizi hakkında yazılan haberler takip edildi.

Söz konusu dizi projesinde Gülsoy isimli aile içinde yaşanan olaylar anlatılacak ve dizi etkileyici bir hikayeyle izleyici karşısına çıkacak. Misafir dizisinde intikam hırsı, ihtiras, zorbalık ve tutku gibi temalar da yer alacak. Projenin toplumsal anlamda da bir karşılığının olması sebebiyle projenin seyirci grubunun dikkatini çekmesi bekleniyor. Toplumda karşılık bulan bir hikayeye sahip olması sebebiyle Safir dizisi gelecek aylarda büyük ses getirebilir.