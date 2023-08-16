Toplamda 4 sezon süren bir zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi yine gündemde yer almaya devam ediyor. Projenin başından sonuna kadar yalnızca başrol oyuncusu olan Hilal Altınbilek projede kalma kararı almıştı. Vahide perçin diziden ilk ayrılan başrol oyuncusu olmuş ve daha sonra Uğur Güneş de diziye veda etmeyi seçmişti. Uğur Güneş'in projeye veda etme sebebi ise sette mutsuz ve huzursuz olması olarak belirtilmişti. Uğur Güneş ile Hilal Altınbilek arasında aşk iddiaları ortaya atılmış ve daha sonra Kerem Alışık ile Altınbilek'in birlikte olduğu iddiaları basında yer almıştı. Uğur Güneş ise tüm bu süreç sonunda projeden ayrılarak rahat bir nefes almayı başarmıştı.

Uğur Güneş 2018 senesinden 2021 senesine kadar toplam 79 bölüm süren dizide başarılı bir oyunculuk süreci sergilemiş ve adından söz ettirmişti. Projeden kendi isteği ile ayrılan ünlü oyuncu Uğur Güneş dizinin reytingleri ve güçlü hikayesi ile en başarılı olduğu dönemde bu kararı almıştı. Oyuncu bu dizi sayesinde yıllar sonra bile ödüller almaya devam ediyor ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gözler önüne seriyor.

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi ile yalnızca Türkiye'de yer alan izleyici grubunun değil projenin oynadığı pek çok ülkede yer alan seyirci grubunu etkilemeyi başarmıştı. Bu dizi projesinde hayat verdiği Yılmaz karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu bu dizi sayesinde kariyer hayatına çok önemli bir başarı da yaşamış oldu. İtalya'da ödül alan ünlü oyuncu Güneş, tebrikler aldı ve yurt dışında da adından söz ettirdi.

Daha önce Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek tarafından ziyaret edilen İtalya'da Uğur Güneş için alkışlar yükseldi. İtalyan hayranları törene katılan ünlü oyuncuya büyük ilgi göstermeyi ihmal etmedi. Uğur Güneş ise Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi projesinde yer almaaı sayesinde aldığı ödül sırasında herkese çok teşekkür ettiğini belirtti. İtalya'nın kendi vatanı gibi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu İtalyan hayranlarını çok sevdiğini de söyledi.