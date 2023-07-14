Yeni dizi Hudutsuz Sevda Mesut Akusta ile Esra Dermancıoğlu ikilisini bir araya getiren bir proje olarak öne çıktı. Senaryo Esra Dermancıoğlu tarafından hayat verilecek olan kötü kadın rolüyle herkesi ekrana çekecek ve ünlü oyuncu sert bir rolü canlandıracak. Diğer taraftan Esra Dermancıoğlu'nun partneri Mesut Akusta da projede yer alan oyunculardan biri olarak dikkat çekti.

Seyirci kitlesi Karagül isimli televizyon dizisi projesinde yer alan Kendal karakterini unutamadı ve oyuncunun yeni dizisini izlemek için sabırsızlandı. Dizi hayranları usta oyuncu Mesut Akusta'nın performans sergilediği yapımlara karşı özel bir ilgi gösteriyor ve yeni dizi ilgi çekiyor. TRT 1 dizisi olan Teşkilat isimli yapımda 2 sezon boyunca yer almıştı. Asksiyon projesinde büyük başarılar sergileyen Mesut Akusta geçtiğimiz sezonda ise Yürek Çıkmazı dizisinde yer almış ve izleyici grubunu büyülemişti.

Kış sezonunda ünlü oyuncunun yeniden bir televizyon dizisi ile ekranlarda yer alacağı öğrenildi ve konu basına yansıdı. Yeni Fox TV dizisi olan Hudutsuz Sevda isimli proje aksiyon ve drama türünde izleyici karşısına çıkacak. Yüksek bir hikayede yer alacak olan ünlü oyuncu merak konusu oldu. Dizinin erkek başrolleri arasında bulunan Mesut Akusta Esra Dermancıoğlu ile beraber performans sergileyecek. İki oyuncu seneler içinde yer aldıkları projelerde kötü kadın ve kötü adam tiplemeleri ile hafızalara kazınmıştı. Bu defa Hudutsuz Sevda isim televizyon dizisi projesinde yer alacak olan iki ünlü oyuncu merak topladı.

Son olarak Esra Dermancıoğlu ise Bir Küçük Gün Işığı isimli dizi projesinde güçlü bir performans sergilemiş ve izleyici grubunu büyülemişti. Ünlü ismin bir önceki projesi ise Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi olmuştu. Bu dizide kötü kadın tiplemesi ile çok konuşulan ünlü isim dizi projeleri ile de dikkat çekiyor.