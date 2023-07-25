Heyecan içerisinde beklenen Ya Çok Seversen isimli televizyon dizisi projesini yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve seyirci grubu tanıtımı ilgi ile karşıladı. Projenin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtım çok konuşuldu ve özellikle sosyal medyada da bir hayli yorum aldı. Yapımcılığı Ay Yapım tarafından üstlenilen ve Kanal D ekranlarında izleyici grubu ile buluşan Ya Çok Seversen isimli başarılı dizi projesinde Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin başrollerde performans sergiliyor. Perşembe akşamı söz konusu dizisi projesinin yeni bölümü ekrana gelecek ve izleyici grubu dizinin yeni bölümünü ekranlarda görecek.

Hem Türkiye'de hem de dünyada ilk 3 bölümü ile dünyanın pek çok farklı ülkesine sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve çok konuşulan Ya Çok Seversen dizisi beğenilerek izleniyor. Dizi projesinde Leyla ve Ateş arasında yaşanacak olaylar izleyici tarafından merak konusu oldu ve beğeni topladı. Dizi projesinin hikayesi Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda yayınlanıyor. İlerleyen bölümlerde dizinin hikayesinin daha çok derinleşeceği biliniyor ve bu durumda diziye karşı duyulan heyecanı yükseltiyor. Dizi özellikle başrol oyuncuları olan Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin arasındaki uyum ile de beğeni topluyor. Dizinin dördüncü yeni bölümünden tanıtım yayınlandı ve projede Leyla ile Ateş’in havuzda yakınlaşması dengeleri değiştirdi. Fakat diğer taraftan Ateş ertesi sabah hiçbir şey yaşamamış gibi Leyla ile konuştu ve bu durum yayınlanan tanıtımında dikkat çekti.

Ateş için çiftlik evine zarf geldi ve zarfta Leyla'nın otele verdiği kimliğin bulunması diziye karşı yeni bölümde duyulan merakı arttırdı. Leyla ile ilgili gerçeği yeni bölümde Ateş’in öğrenip öğrenmeyeceğine dair sorulan soru heyecanın dağıtmasını sağlıyor. Kısa bir süre önce Kanal D ekranlarında başlasa da dizi kemik bir izleyici grubu oluşturdu ve dikkatleri üzerinde çekti.