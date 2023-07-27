Genç oyuncu Buse Meral ATV dizisi olan Vermem Seni Ellere isimli projede başrolde performans sergiliyor. Kariyer hayatında Zeliş karakteri ile önemli bir adım atan ünlü oyuncu Emre Bey ile dizi projesinde iyi bir dizi çifti oluyor. Bunun yanı sıra dizide oyunculuk performansını sergilemesi noktasında da oyuncunun büyük bir fırsat yakaladığı kesin. Eğlenceli bir ortamda çekimleri yapılan Vermem Seni Ellere isimli dizi projesine Karadeniz'in güzellikleri ortaya konuluyor. Başrol ikilisi olan Emre Bey ile Buse Meral isimli iki oyuncunun özellikle sosyal medya hesaplarında sevimli pozları paylaşılıyor. İzleyici grubunu yüksek enerjileri ile etkileyen İki ünlü oyuncu dizinin yüksek izlenme oranları almasında da önemli bir pay sahibi.

Geçtiğimiz gün 24. yaş gününü dizi setinde arkadaşlarıyla kutlayan ünlü oyuncu Buse Meral rol aldığı dizide kariyer hayatına başrolde performans sergileyerek önemli bir rol üstlendi. Her şeyin iş yaşamında yolunda gittiğini ifade eden ünlü oyuncu önemli bir sürecin içinde de bulunuyor. Bunun yanı sıra özel hayatında da mutlu günler yaşamaya devam eden ünlü oyuncu Buse Meral, Al Sancak dizisinde performans sergilediği sevgilisi İdris Nebi Taşkan ile de aşkına devam ediyor. İdris Nebi Taşkan da sosyal medyada Buse Meral'in doğum gününü romantik bir şekilde kutlamış ve bu durum dikkat çekmişti. Genç oyuncu sevgilisinin doğum gününü kutlamış ve onu sevdiğini belirten bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım ile ünlü oyuncu Buse Meral'e duyduğu aşkı bir kez daha sergileyen ünlü isim dikkatleri üzerine çekmişti. Buse Meral isimli genç oyuncu Vermem Seni Ellere dizisindeki başarılı performansı ile dikkat çekiyor ve bundan sonra rol alacağı projeler ile de merak ediliyor. Ünlü oyuncu açısından bakıldığı zaman yeni yılın güzel bir başarılı geçtiğini söylemek doğru bir yolun yorum olacaktır.