Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesi 2. sezonda erken bir dönemde başladı ve 23. yeni bölümü ile televizyon ekranlarında hazır bulundu. Ateş Kuşları isimli başarılı dizi projesi Cuma akşamlarının dikkat çeken dizilerinden biri olarak görülüyor. Fakat Cuma akşamlarında televizyon ekranlarında büyük bir rekabetin olması ise söz konusu. Bu durum dizi projesini olumsuz anlamda etkiliyor. Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gibi birbirinden iddialı iki diziyle Cuma akşamlarında yarışmakta olan Ateş Kuşları dizisi bu iki projenin arkasında yer alıyor ve bu da reyting oranlarını olumsuz anlamda etkiliyor. Önceki sezonda olduğu gibi Yalı Çapkını ile Kızılcık Şerbeti dizilere kıyasıya bir şekilde rekabet ediyor ve günü birinci olarak tamamlıyor. Ancak Ateş Kuşları dizisinin bu iki başarılı dizi ile aynı günde yayınlanması dizi için büyük bir sıkıntıyı ortaya çıkardı ve proje 2. sezona oldukça düşük reyting oranları alarak adım attı.

Elde edilen sonuçlara bakıldığı zaman reyting oranlarının beklentilerin çok altında gerçekleştiği gözler önüne serildi. Televizyon dizisi projesinin 23. bölüm reytingleri beklentinin altında kaldı ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Burak Tozkoparan, İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolde yer aldığı dizi projesi 23. bölümü ile tüm kişiler kategorisinde 10. sırada kendisine yer buldu. ABC1 grubundaysa günü 8. sırada tamamlayan Ateş Kuşları, AB grubunda 11. olarak adından söz ettirdi. Söz konusu dizi projesi ikili oranlarda gerçekleşen reyting oranları ardından düşüş aşaması ile hayranlarını endişeye sürükledi. İkinci sezonun reyting sonuçlarına bakıldığı zaman dizi hayranlarının da büyük bir telaşa kapıldığı gözler önüne serildi. 2. sezonda dizi projesinin çok daha güçlü bir şekilde ekranlarda yer alması beklenirken yaşanan durum ise hayal kırıklığından farklı değil. İkinci sezonda dizi projesinin çok daha güçlü bir şekilde ekranlarda yer alması beklenirken yaşanan durum ise hayal kırıklığından farklı olmadı.

Çalışma programına bakıldığı zaman ünlü isimlerin sette yoğun bir şekilde çalıştığı görülüyor ancak izleyici grubu Ateş Kuşları dizisinde ilk sezonda olduğu gibi yoğun bir şekilde destek vermiyor ve bu durumda reyting oranlarının düşük gelmesi gibi bir durum ile sonuçlanıyor. Dizi projesinin önümüzdeki birkaç hafta boyunca alacağız sonuçlar dizinin kaderi hakkında belirleyici bir etki gösterecek.