Genç ve başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan Dönence isimli televizyon dizisi projesi ile beraber bu sezonun en etkili çıkışlarından birine imza attı. Dikkat çekici bir projede başarı ile performans sergileyen ünlü oyuncu Dönence dizisi sayesinde 2023 yaz sezonunun en çok konuşulan kadın oyuncularından biri oldu. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuk yeteneği ile de sıklıkla sosyal medyada konuşulan Sümeyye Aydoğan ilgi ile izleniyor. Ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok konuşulan fotoğraflar magazin gündeminin üst sıralarında yer buldu. Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan Barbie pozları verdi ve fotoğraflar dikkat çekici olarak yorumlandı.

Her yeni haftada salı akşamlarında kendi saatinde Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Dönence isimli televizyon dizisi projesi oyuncu Sümeyye Aydoğan fotoğrafları ile çok konuşuldu. Barbie filminden sonra ortaya çıkan akıma katılım gösteren genç isim Sümeyye Aydoğan dikkatleri üzerinde topladı.

Sosyal medyada ses getiren ve gişe rekorları kıran Barbie filmi sonrasında tüm dünyada Barbie trendi başlamıştı. Sümeyye Aydoğan da ilgi ile Kanal D ekranlarında izlenen Dönence dizisinde Gece isimli karaktere hayat veriyor. Güzelliği ve oyunculuk performansı ile adından başarı ile söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan objektif karşısına pembe kıyafetlerini giyerek çıktı.

Farkındalık hikayesi ile izleyici kitlesinin beğenisini kazanan ve İzmir Foça'nın eşsiz güzelliğini seyirci kitlesi ile buluşturan dizi projesinin oyuncu kadrosunun da Atakan Hoşgören, Caner Topçu, Emre Kınay, Ogün Kaptanoğdu, Didem İnselel, Doğan Karakaş, Ülkü Hilal Çiftçi, Berfin Ant, Nazlı Çetin, Mesut Yılmaz, Umut Kaya ve Şebnem Doğruer gibi isimler performans sergiliyor.

Yönetmenliği başarılı isim Serdar Gözelekli tarafından üstlenilen Dönence isimli televizyon dizisi projesinin yapımcılığı ise D Medya tarafından gerçekleşiyor. Her salı akşamında kendi saatinde Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizi projesi merak ve heyecan içerisinde izleniyor.