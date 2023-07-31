Yaz Şarkısı isimli televizyon dizisi projesi Fox TV ekranlarında pazar akşamlarında yeni bölümlerini yayınlıyor ve izleyici grubu ile kendi kanalında buluşuyor. Başrollerde Nilsu Berfin Aktaş ile Mustafa Mert Koç gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun bulunduğu dizi projesinde pek çok ünlü isim de rol alıyor. Zehra Yılmaz da dizide Aslı karakterine hayat veriyor ve izleyici ile buluşuyor. 13 senedir sektörde bulunan ve birbirinden başarılı projelerde yer alarak adından söz ettiren Zehra Yılmaz, Bodrum Masalı dizisi ile tanınmıştı. Bodrum Masalı isimli dizi projesi de Yaz Şarkısı gibi bir yaz dizisi olmuştu.

Kalp Yarası, Cennet’in Gözyaşları, Kuruluş Osman ve Kimse Bilmez gibi unutulmaz dizilerde performans sergileyen ünlü isim bu defa bir romantik komedi hikayesinin içinde rol alıyor. Zehra Yılmaz, Yaz Şarkısı dizisi setinde her şeyin yolunda olduğunu açıkladı ve dizi setinin kendileri için çok keyifli olduğunu söyledi. Renkli ve muhteşem bir iş yaptıklarını ifade eden ünlü isim bu durumun izleyiciye geçtiğini de düşündüğünü belirtti. Çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Zehra Yılmaz, gerçekten setin inanılmaz keyifli olduğunu, çok mutlu hissettiğini ve sete gitmek için saat beklediğini söyledi.

Oyuncu tatil döneminde Kaz Dağları'na gitmeyi tercih etmiş ve kalabalık tatil lokasyonlarını sevmediğini anlatmıştı. Kafasını dinlediğini ve sakin bir tatil yapmayı tercih ettiğini belirten Zehra Yılmaz tekrardan boş olduğu zaman yine böyle bir tatil tercih edebileceğini aktardı.

Yaz Şarkısı Aslı Kimdir, Gerçek Adı Nedir?

Dizide avukat ve yönetici olan Aslı karakterine hayat veren Zehra Yılmaz Kemal ile üniversiteden sonra gizli bir aşk yaşamaya başlamıştır. Bu ilişki uzun sürmemiş fakat Aslı Kemal'i takıntı haline getirmiştir. Aslı karakteri Kemal'in kendisine geleceği günü sabır içerisinde beklemektedir.