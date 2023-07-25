Perşembe akşamlarında seyirci karşısına çıkmaya devam eden Kanal D dizisi Ya Çok Seversen ilk bölümü itibarıyla izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin ikilisinin başrolde performans sergilediği hikayesi beğeni topladı. Her yeni bölümde hikayenin biraz daha açılması ile seyirci kitlesi diziye karşı daha çok bağlanıyor. Ya Çok Seversen isimli televizyon dizisi projesinin 2 başrol oyuncusunun setteki uyumlu ve enerji hikayeleri seyirci grubunu da hızlı bir şekilde etki altına alıyor.

Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin ikilisi özellikle sosyal medyada bir hayli konuşuluyor ve dizi ilk bölümü itibariyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İki ünlü oyuncu projenin başarıya ulaşması noktasında güçlü uyumları ile de büyük çaba harcıyor.

Hürriyet gazetesinde röportaj veren başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan bu dizide ünlü oyuncu Kerem Bürsin'e duyduğu hayranlığı kelimelere döktü ve dikkatleri üzerine çekti. Partneri Kerem Bürsin’in dizi setinde herkesle çok iyi anlaştığını belirten ünlü oyuncu merak edilenleri yanıtladı ve özel bir itirafta bulundu. Sizler için haberimizin devamında Ya Çok Seversen dizisi oyuncusu Hasanur Sancaktutan'ın dizideki partneri olan Kerem Bürsin hakkında yapmış olduğu özel itirafı haberimiz devamında yaptık.

Kerem Bursin isimli ünlü oyuncunun bütün sete karşı kibar, çalışkan ve özverili olan ifade eden ünlü oyuncu hayvanlara çocuklara ve her canlıya aynı şekilde davrandığını ifade etti. Herkesin partneriyle bir kere çalışması gerektiğini düşündüğünü belirten ünlü isim oturup sohbet ettiklerini, sıkıntılarını paylaştıklarını ve kendisine çok destek olduğunu da söyledi. İki başrol oyuncusu dizi setinde birbirlerine meydan okuyarak eğlenceli bir ortam oluşturuyor, set ortamını şenlendiriyor ve çalışıyor. Dizi setinde birlikte çok eğlendiklerinde belirten ünlü oyuncu partnerinin kendisiyle çok uğraştığını da ifade etti.