Birinci bölümün ekranlarda yayınlaması sonrasında elde ettiği sonuçlarıyla seyirci grubunu ve yapımcıyı şaşkınlığa uğratan Ya Çok Seversen dizisi gündemde yer aldı. Kısa süre önce yayın hayatına Kanal D ekranında başlayan dizi projesi büyük iddialar ile ekranlarda yer alıyordu. Fakat reyting oranlarının beklentinin altında gelmesi dizi yapımcısını üzdü. Bu sebeple projenin 2. bölümü çok önemli olarak görülüyor ve dizide neler yaşanacağı merak ediliyor. 1. Bölümü sonrasında Ya Çok Seversen isimli televizyon dizisi projesinin reyting oranlarını toparlaması isteniyor.

İkinci yeni bölümünü 13 Temmuz Perşembe akşamında yayınlayacak olan Ya Çok Seversen isimli televizyon dizisi projesinde Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin çok başarılı bir partnerlik süreci yürütüyor. Sosyal medyaya iki genç oyuncunun enerjisi yansıdı ve ünlü oyuncuların arasındaki uyum dikkat çekti.

Özellikle sosyal medyada dizinin 2 genç oyuncusunun enerjisi büyük ses getirdi. Dizi oyuncularının hayranlarının imza atmış olduğu katkılar ile birlikte bu durum proje hakkında büyük bir katkı oldu. Diğer taraftan hatırlatmak gerekir ki sosyal medya üzerinde yaşanan kampanya bazı zamanlarda yanıltıcı olabilir.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin hayranları bir süredir oyuncuyu destekliyor ve onu bir romantik komedi dizisinde görmek istediklerini belirtiyordu. Uzun bir süredir oyuncuya karşı desteklerini ileten Kerem Bürsin hayranları ünlü ismin ekranda yer alması için yoğun bir şekilde destek veriyordu. Ya Çok Seversen dizisine karşı dünyanın dört bir tarafından ilgi gelirken dizi hayranlıkla takip ediliyor. Kerem Bürsin’in yanı sıra güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan da dizinin başrol kadın oyuncusu olarak hızlı bir şekilde benimsendi.

Oyuncular arasındaki uyum ve sosyal medyada oyunculara yönelik başlatılan kampanyaya bakıldığı zaman dizinin başarılı olacağını söylemek ise doğru bir yolu yorum değil. Reyting oranları burada önemli bir nokta olacak ve dizinin kaderi bu şekilde belirlenecek.