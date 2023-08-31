Uzun bir ara sonrasında tekrardan televizyon erkanlarına dönüş yapacak olan ünlü oyuncu Ozan Dolunay, yeni dizi tercihi ile adından söz ettirdi. Televizyon dizilerine dönüş yapma kararı ile sevenlerini çok mutlu eden genç ve başarılı oyuncu Ozan Dolunay, kariyer hayatında titizlikle takip ediliyor. Ünlü isim yeni dizisinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı gibi birbirinden başarılı oyuncular ile beraber rol alacak.

Dilek Taşı Kenan Kimdir, Gerçek İsmi Nedir?

Yeni sezonda televizyon ekranlarında Dilek Taşı isimli dizide rol alacak olan ünlü oyuncu Ozan Dolunay, yeni dizisinde Kenan karakterine hayat vererek sevenleri ile buluşacak.

Söz konusu dizi projesi Dilek Taşı, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayın hayatına adım atacak. Birinci bölümü ile merak konusu olan Dilek Taşı isimli dizi projesi, 7 Eylül Perşembe akşamında izleyici grubu ile bir araya gelecek. Oldukça iddialı bir proje olarak yayın hayatına adım atacak olan dizi projesi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Dizinin büyük başarılar kazanan ve toplamla üç sezon süren Camdaki Kız dizisinin yerini dolduracağı düşünülüyor. Oldukça başarılı bir yayın hayatı geçiren Camdaki Kız dizisi final yapması ile hayranlarını üzüntüye boğmuştu fakat Dilek Taşı dizisi ekranlarda yer almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Projenin hikayesinin 1980’li yıllarda geçeceği öğrenildi ve senaryosu ile ilgi çekti. Adeta masal tadında geçecek olan hikayesi ile dikkat çeken Dilek Taşı dizisi, henüz yayın hayatına başlamadan merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay, Dilek Taşı isimli dizinin masal gibi bir hikayeye sahip olduğunu ifade etti ve yeni dizisi hakkında dikkat çekici sözler sarf etti. Duygularını ifade eden ünlü oyuncu Ozan Dolunay, yeni dizi tercihi ile hayranlarından tam not aldı.