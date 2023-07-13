Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Yargı isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Avukat Ceylin karakteriyle sıklıkla adından söz ettiriyor. 2 sezondur çok başarılı bir süreç geçiren ünlü oyuncu her hafta güçlü performansı ve güzelliği ile basının odak noktası oluyor. Yargı dizisinin yanı sıra yeni projesi olan Aktris isimli dizi ile de gündemde yer alan ünlü oyuncu ekranların gözde ismi Pınar Deniz. Bu sıralarda kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Yıldırım ile beraber tatil keyfi yapıyor ve Yargı dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde dinleniyor.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ikilisi Yargı isimli hukuk temalı dizi projesinin çekimlerinin tamamlanması sonrasında dinlenmeye başladı ve tatil için Akdeniz'e gitti. Çift tatil tercihini Akdeniz'de gerçekleştirdi ve daha sonra Yunanistan'a gitti. Yunanistan sonrasında İtalya'ya geçen Pınar Denizli'de Kaan Yıldırım çifti eğlenceli bir tatil dönemi yaşıyor ve dinlenmeye devam ediyor.

Güzel pozları ile medyada yer alan ünlü oyuncu Pınar Deniz tatil sezonunda kış dönemindeki yoğunluğu fazlasıyla üzerinden attı ve adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu tatil pozları ile gündemde yer aldı ve on olarak İstanbul'a döndüğünü açıkladı.

Tatilin çok güzel olduğunu ve uzun süre dinlendiğini belirten ünlü oyuncu bunun insana iyi geldiğini söyledi. Tatilin devam etmesini olduğunu açıklayan Pınar Deniz yargı dizisi hakkında merak edilenleri de yanıtladı. Dizi projesinde 3. sezonda herkes projede neler olacağını merakla bekliyor ve yeni sezonun başlamasını istiyor. Pınar Deniz henüz projenin yeni dönemi ile ilgili oyunculara senaryonun gitmediğini açıkladı. Henüz senaryonun gelmediğini söyleyen başarılı oyuncu Pınar Deniz kendisinin de bilmediğini söyledi ve heyecanlı olduğunu belirtti. Dizideki partneri Kaan Urgancıoğlu’nun ani bir şekilde evlenmesi sonrasında mutluluklar da dileyen ünlü isim çok sevindiğini söyledi.