Kış sezonunda Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını isimli iki dizi projeleri büyük bir rekabet içerisinde bulunuyordu. Cuma akşamlarının iki başarılı dizisi olan Kızılcık Şerbeti ile Yalı Çapkını meydana gelen yeni durum sebebiyle daha çok önem kazandı ve yaşanacak olan gelişmeler seyirci kitlesi tarafından merak konusu oldu. Cuma günü rekabeti ile ilgili olarak öğrenilen yeni bilgileri göre Arka Sokaklar dizisinin ekranlara dönüş yapacağı açıklandı. Bu durum da Arka Sokaklar dizisinin geçen sezonun iki etkili projesine rakip olduğu yönünde yorumlandı.

Televizyon ekranlarının uzun soluklu projesi olan Arka Sokaklar dizisi 17 sezon boyunca ekranlarda yer alarak hayranları ile buluşmuştu. Fakat geçtiğimiz sezonda ise dizi çekimleri yarım kalmış ve bu durum herkese şaşırtan bir gelişme olmuştu. Dizi hakkında net bir bilgiye ulaşılmamıştı. Dizi projesinde Rıza Soylu karakterine hayat veren Zafer Ergin'in yapmış olduğu açıklama da merak edilenleri yanıtladı. Dizi projesinde Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin dizi haklarının artık Erler Film yerine Kanal D'de olduğunu söylemiş ve bu şekilde durum da netlik kazanmıştı.

Oyuncular Erler Film de problemler yaşıyordu fakat Kanal D'nin işi sahiplenmesiyle beraber Arka Sokaklar dizisi için de yeni bir süreç başlamış oldu. İzleyici grubu da dizi haklarının Kanal D'ye geçmesi ile beraber Arka Sokaklar dizisinde eski sorunların artık bittiğini ve bu olayların geride kaldığını düşünmeye başladı. Usta oyuncu Zafer Ergin de yaşanan bu gelişme ile beraber Kanal D dizisi olan Arka Sokaklar ile anlaşma sağladığını ifade etti. Oyuncu diğer taraftan dizisine yeni isimlerin katılacağını da açıkladı ve bu şekilde dizi projesinin eskiye göre daha etkili bir şekilde ekranlarda yer alacağı öğrenildi. Yeni mekanları ve yenilenmiş kadrosu ile beraber yine polisiye hikayeler anlatacak olan Arka Sokaklar dizisi merak içerisinde bekleniyor.