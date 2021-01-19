Koronavirüs aşısında 15 kural belli oldu!

Türkiye'de toplu aşılama sağlık çalışanları ile başladı. Sağlık çalışanlarının ardından koruma evlerinde çalışan kişiler ve buralarda yaşayan kişilere, ardından 65 yaş üstü vatandaşlara geçilecek. Koronavirüs aşısının uygulanmasına ilişkin 15 kural, Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıntılı bir şekilde duyuruldu.

Bakanlık tarafından açıklanan kurallarda, koronavirüs aşısının tercihe bağlı olarak sol koldan uygulanacağı, insanların genel olarak sağ ellerini kullanmaları sebebiyle istenmeyen etki takibinin yapılması için bunun gerekli olduğu ifade edildi. Koronavirüs aşısının, tetanos aşısı ve kuduz aşısı gibi "temasın ardından yapılması gerekli olan" aşılar ile aralıksız şekilde yapılabileceği belirtildi. Canlı aşılar ile inaktif koronavirüs aşılaması arasında "hem öncesinde hem de sonrasında" en az dört haftalık zaman bırakılacağı kaydedildi.

Koronavirüs aşısının uygulanması sırasında kişinin oturması gerektiği ifade edildi. Aşılanan kişinin 15 dakika boyunca beklemesi gerektiği aktarıldı. İkinci bir duyuruya kadar koronavirüs aşısının, hastalığı atlatan veya aşılamadan on gün önce kayıtlara geçmiş bir koronavirüs vakasıyla temaslı olan insanlara yapılmayacağı bildirildi. Hamilelik sırasında inaktif koronavirüs aşısının yapılmasına dair bir verinin mevcut olmadığı, koronavirüsü ağır atlatma olasılığı fazla olan hamilelere kendi talepleri doğrultusunda koronavirüs aşısının yapılabileceği ifade edildi. Fakat koronavirüs aşısının gebeliğin ilk 3 ayında yapılmamasının tercih edileceği kaydedildi.

Çin'den ithal edilen CoronaVac aşısının emzirme sürecinde yapılmasına dair herhangi bir verinin mevcut olmadığına dikkat çekildi. Koronavirüsü ağır atlatma olasılığı fazla olan ve emziren sürecinde bulunan kadınlara koronavirüs aşısının kendi talepleri doğrultusunda yapılabileceği belirtildi. Aşı ile veya kontrolsüz epilepsi gibi enfeksiyonlarla ortaya çıkabilen "nörolojik hastalık" teşhisi konulan kişilere klinisyenin yapacağı inceleme doğrultusunda koronavirüs aşısının uygulanabileceği ifade edildi. Kanama bozukluğuna sahip olan insanlarda "intramüsküler enjeksiyon"un kanamaya yol açabileceğine dikkat çekildi.

Koronavirüs aşısının ilk dozunun uygulanmasının ardından kritik bir alerjik reaksiyon gösteren kişilere ikinci dozun yapılmayacağı belirtildi. Koronavirüs aşısının, 38 derece ve üstü ateşe sahip olan kişilerde, kesin teşhisi yapılmamış akut hastalığa sahip olan kişilerde ve epilepsi tarzı kronik rahatsızlıkların akut atakları esnasında erteleneceği ifade edildi. Koronavirüs aşısının donmaya ve gün ışığına karşı duyarlılık gösterdiği, bu nedenle +2 ile +8 derecede muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi. No-frost dolaplarda koronavirüs aşısının iç cidara temas etmemesi gerektiği belirtilerek, söz konusu aşının üfleme kanallarının önünde bulunmaması gerektiği ifade edildi. Bu durumda koronavirüs aşısının ikinci rafta bulunması ve söz konusu rafın kapağa yakın olan bölümüne yerleştirilmesi gerektiği aktarıldı. Söz konusu dolabın içerisinde tercihe bağlı olarak donma göstergesinin yer alacağı belirtildi.

Koronavirüs aşısının yapılmasının ardından aşılanan kişinin "AŞILA" isimli uygulama üstünden kayıt altına alınacağı ifade edildi. Söz konusu kişiye, bir sonraki dozun yapılacağı güne ilişkin bilgi verileceği kaydedildi. İki aşılamanın arasında odanın havalandırılacağı belirtildi. Ayrıca, gün bitiminde koronavirüs aşısının stoklarının kontrol edileceği ve aşılamanın yapıldığı odaya dezenfeksiyon işleminin uygulanacağı aktarıldı. Koronavirüs aşısının uygulanmasının ardından bir hafta içerisinde ciddi bir yorgunluk ve baş ağrısı hissedilmesi, ciddi lokal reaksiyon yaşanması, 38 derece ve üstü ateş tespit edilmesi, kusma ve ishal görülmesi, söz konusu aşısının yapılmasının ardından ilk 12 saat içerisinde anafilaksi ve akut alerjik tepki görülmesi, aşılamanın ardından 6 aylık süre içerisinde yüz felci, koku ve tat kaybı gibi nörolojik durumların yaşanması halinde hemen yetkililere bilgi verileceği ifade edildi.

Kaç kişiye koronavirüs aşısı uygulandı?

Türkiye'de şu ana kadar 850 binden fazla kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.