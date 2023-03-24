Boğaz Kuruluğu Nedir, Neden Olur, Tedavisi Nasıldır?

Çeşitli nedenlerden dolayı çok sayıda insanın yaşadığı bir sorun olan boğaz kuruluğu sıklıkla yaşanan bir durumdur. Gün içerisinde çok sayıda insan “Boğazım kurudu, bir şeyler içeyim” gibi ifadeler kullanmaktadır. Bu sebeple yaşanan bu durumun nedeni de merak konusu olmuştur. Genellikle sigara ve alkol kullanan insanlardan daha fazla görülen boğaz kuruluğu kullanmayan kişilerde de rastlanılabilmektedir. Hava geçişleri ya da ani mevsim değişiklikleri de boğaz kuruluğu yaşarmasına neden olabilmektedir.

Bazı kişilerde beslenme tipi de boğazın kurumasına sebep olur ve fazla sıcak ortamlar ya da klimalar da bu durumu oluşturabilir. Dolayısıyla kişinin içinde bulunduğu şartlar ve ortam şartları boğazın kurumasının sebepleri arasında gösterilebilmektedir. Kronik rahatsızlıklar da boğaz kuruluğu yaşanmasına yol açabilir ve reflü ya da farenjit de boğazla ilgili olan diğer hastalıklar arasında yer almaktadır.

Boğaz kuruluğu problemi sürekli bir şekilde yaşanıyorsa yaşanan sorunun ana kaynağının bulunması için uzman bir doktorla görüşmekte fayda bulunmaktadır. Örneğin öğretmenler gün içerisinde çok fazla konuşması sebebiyle boğaz kuruluğu yaşayabilir ve ılık bir şeyler içme ihtiyacı hissedebilir. Diğer taraftan yaşanan bir hastalık sonucunda meydana gelen boğaz kuruluğu ise yalnızca ılık içecekler tüketerek geçmeyebilir.

Genel olarak boğaz kuruluğu ciddiye alınmayan bir hastalıktır ve boğaz kuruluğunun nedeni durumun ciddi olup olmaması ile yakından ilgilidir. Özellikle yutkunma esnasında yatan nefes alışverişlerinde hissedilen boğaz kuruluğu kişiye boğazına iğne batıyormuş hissi yaşatabilir. Havanın kuru olması ya da kişinin bulunduğu ortamda nemin azalması da boğaz kuruluğuna zemin hazırlar. Çoğunlukla kış mevsiminde daha fazla görülen boğaz kuruluğu soğuk hava sebebiyle yaşanabilmektedir. Ev ortamında oda nemlendiricileri kullanmak ise bazı durumlarda işe yarayabilir. Bunun yanı sıra bulunulan ortamın nemli tutulması, bol sıvı tüketilmesi ya da bitki çayları tüketilmesi fayda gösterebilir.