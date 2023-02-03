Bu Karışımı Kullanırsanız Tüylerinizden Tamamen Kurtulabilirsiniz!

Rus kadınlar güzellikleriyle dünya çapında tanınırlar. Rusların güzelliği sadece genetik yapılarından değil, aynı zamanda yapmış oldukları bakımlardan kaynaklanır. Pürüzsüz bir ten isteyen kadınlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak için evde doğal çözümler aramaktadırlar. Rus kadınlar da istenmeyen tüylerini ortadan kaldırmak için etkili bir yöntem uygulamaktadırlar.

DOĞAL BİR ŞEKİLDE TÜYLERİNİZDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Rus kadınlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak için son derece basit malzemeler kullanırlar. Her evde bulunan 2 malzemeyi kullanarak tüylerin tamamını ortadan kaldırdıklarını iddia ediyorlar. Bu malzemeler ise sadece 2-3 avuç kuru ceviz kabuğu ve 1 su bardağı su (miktarı artırılabilir ya da azaltılabilir).

EVDE DOĞAL YÖNTEMLERLE TÜYLERİNİZİ AZALTIN

Tüylerinizden kurtulmak istediğiniz alana göre değişebilen miktarda kuru ceviz kabuğu alın. Bu ceviz kabuklarını kimseye zarar vermeyecek bir yerde, tüm güvenlik önlemlerinizi aldıktan sonra yakın. Kabuklar tamamen kül olduğunda, ortaya çıkan külleri temiz bir kaba alın ve üzerine su ekleyerek kremsi bir kıvama gelecek şekilde karıştırın. Suyu azar azar ekleyin ve gerekli kıvamı aldıktan sonra su eklemeyi bırakın. Bu karışımı 12 saat bekletin. 12 saat sonra istenmeyen tüyleri ortadan kaldırmak için bu karışımı kullanın.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMANIN YOLLARI

Rus kadınlar bu karışımın işe yaraması için istenmeyen tüylerinizi uygulamadan önce almamış olmanız gerektiğini belirtiyor. Hazırladığınız karışımı istenmeyen tüylerin üzerine dikkatli bir şekilde uygulayın. Karışımı uygulamak için gazlı bez ya da pamuk kullanabilirsiniz.

Tüm istenmeyen tüylerin üzerine karışımı uyguladıktan sonra 30 dakika bekleyin ve suyla tamamen cildinizden temizleyin. Bu işlemi günde 3 kez, toplam 3 gün boyunca yaparsanız tüylerinizin dökülmeye başladığını görebilirsiniz. Ancak, tüm tüylerin ilk uygulama yaptığınız 3 günlük sürede dökülmeyeceğini unutmayın. İsterseniz, bir ay ara verdikten sonra tekrar 3 gün aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Bu karışımı hazırlarken ve uygularken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Ceviz kabuklarını yakarken çok dikkatli olun ve açık bir alanda kontrollü bir şekilde yakın. Hem kendinize hem çevrenize zarar vermemek için açık bir alanda yakmanız öneriliyor. Yakarken, kağıt gibi farklı malzemeleri de ateşe karıştırmayın.

Eğer uygularken cildinizde yanma, kızarıklık ya da başka bir rahatsızlık hissediyorsanız, hemen karışımı cildinizden tamamen temizleyin ve rahatsızlığınızın bir süre devam etmesi ve geçmemesi durumunda doktora başvurun.

Unutulmaması gerekir ki bu karışım bilimsel olarak kabul görmüş bir tedavi yöntemi değildir. Binlerce yıl önceye köklü bir geleneksel yöntem olan bu karışımı, eğer cildiniz hassas, herhangi bir alerjiniz var ya da başka bir cildiniz rahatsız ediyorsa kesinlikle kullanmamanızı öneriyoruz. Güzel bir sonuç almayı arzularken, sağlığınızı tehlikeye atmayın ve unutmayın ki sağlık güzellikten daha önemlidir. Bu kişilere geleneksel yöntemlerden yararlanmak yerine lazer epilasyon, ağda, jilet gibi epilasyon yöntemlerinden yararlanması şiddetle önerilir.

