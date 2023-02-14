Ne Zaman Psikoloğa Gitmeliyim, Psikoloğa Gitmem Gerektiğini Nasıl Anlarım?

Her insan matem, üzüntü stres ya da ikilem dolu zorlu süreçlerden geçmektedir. Fakat profesyonellere başvurmak için kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanın doğru bir zaman olup olmadığını anlamak zor olabilmektedir. Peki ne zaman psikoloğa gidilir, randevu alma zamanının geldiğini gösteren işaretler var mıdır? İşte kendinizi kötü hissettiğiniz zaman psikologlardan yardım almanız gerektiğini gösteren işaretler…

Hepimiz zaman zaman üzülürüz ya da öfkeleniriz ancak bunun yoğunluğu ya da sıklığı önemli olmaktadır. Düzenli olarak üzüntü ya da öfke duygularına teslim olmak altta yatan bir durumun göstergesi olarak ortaya çıkabilir. Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken farklı bir yoğunluk derecesi de vardır ve bu felaket senaryoları olmaktadır. Beklenilmeyen bir durumla karşı karşıya geldiğimiz zaman olabilecek en kötü senaryoyu düşünmeye başlamamız yoğun bir kaygı formuna sahip olduğumuzu gösterir ve bu şekilde endişelerin gerçekmiş gibi algılandığı durumlarda sarsıcı zamanlar yaşayabiliriz.

Yaşadığımız bir ayrılık, aileden birisinin ölümü ya da iş kaybı gibi durumlar uzmanlardan destek almayı gerektiren bir durum olabilir. Bu tipte olan hislerin kendi kendilerine geçeceklerini düşünmeye eğimli olsak da durum her zaman böyle olmamaktadır. Günlük işleyişiniz bir kaybın acısı sebebiyle aksayabilir ve hatta bu durum arkadaşlarınızdan uzaklaşmaznıza da neden olabilir. Etrafınızdaki insanlar bu şekilde davrandığınızı fark eder ve sizi uyarırsa olaylardan nasıl etkilendiğinizi çözmek için bir profesyonele başvurarak yardım alabilirsiniz.

Bedenimiz duygusal bağlamda üzgün olduğumuz zaman bu durumdan etkilenmektedir. Stres konu hakkında yapılan araştırmalara göre geniş kapsamlı fiziksel yollarla ortaya çıkabilmektedir. Kronik mide rahatsızlıklarından baş ağrılarına kadar pek çok olay stres sebebiyle yaşanabilir.

Yaşadığınız stresli durumlarla baş edebilmek adına aşırı miktarda zararlı madde kullanıyorsanız ya da sık sık madde kullanmayı düşünüyorsanız bazı hisleri uyuşturmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu madde kapsamında yiyecekler de sayılabilir ve iştah bir sorun göstergesi olarak düşünülebilir. Yemekten kaçmak ya da aşırı yemek yemek stresle baş etmeye çalıştığınızın işareti olabilmektedir.

İş hayatınızda gösterdiğiniz performanstaki değişimler psikolojik ya da duygusal sorunlar yaşayan insanlarda sıklıkla görülmektedir. Eskiden mutlu olduğunuz işleri yaparken bu işlerden uzaklaştığınızı hissedebilirsiniz ve dikkat eksikliği ya da konsantrasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan ya da yöneticilerinizden işinizin kalitesine dair kötü geri bildirim alabilirsiniz ve bu durum bir profesyonele başvuru zamanınızın geldiğini gösterebilir.

Aile toplantıları kulüp etkinlikleri ya da arkadaş ortamları eskisi gibi size keyif vermiyorsa bir şeylerin yolunda gitmediği aşikardır. Kendinizi üzgün hissediyorsanız, çevrenizde herhangi bir anlam ya da amaç bulamıyorsanız ya da genel bir mutluluk hissine kapılıyorsanız bir terapiste gitmek yeni bir başlangıç yapmanıza ya da bir netlik kazanmanıza yardımcı olacaktır.

İlişkileriniz gergin durumdaysa hislerinizi tarif etmekte zorluklar yaşıyorsanız ya da ne hissettiğinizi aktaramıyorsanız bir yardım alabilirsiniz.