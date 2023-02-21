İltihap Nasıl Geçer, İltihaba Ne İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Kişinin sağlığını önemli derecede etkileyen iltihaplanma vücudun savunma sistemlerinden biri olmaktadır. Bademciklerde ve boğaz yolunda meydana gelen iltihaplanma ses kısıklığına neden olurken idrar yolunda yaşanan iltihaplar ise şiddetli ağrıları meydana getirebilir. Maydanoz, limon, soğan, beyaz dut kurusu, ısırgan otu, sarımsak, nar suyu, karanfil, tarçın, biberiye, zencefil, elma sirkesi ve zerdeçal iltihaba iyi gelen doğal besinler arasında yer almaktadır. Meydana gelen iltihapları yok ederek iyileştirmenin en etkili yolu ise bir uzmana görünerek gerekli olan ilaçları doktor tavsiyesi ile kullanmak olacaktır. İltihap kurutucu bitkiler ve yağlar da ilaçlara destek olarak kullanılabilmektedir. Doktor kontrolüne ek olarak iltihaba iyi gelen bitkiler ve bitkisel yağlar kullanmak alternatif bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir. Bu şekilde evde bulunan malzemeler ile iltihap yok etmek için çözüm üretebilir ve vücudun bağışıklık sistemi güçlendirilebilir.

İltihabın ağrı ve sancı gibi etkisi bulunur ve elma sirkesi tüketilerek sirkenin yapısında bulunan mineraller ile ağrı hafifletilebilir. Elmanın kendisinde ve kabuğunda bulunan pektin vücutta bulunan iltihaplar ile savaşarak onları temizler. Her sabah bir kaşık elma sirkesini bir su bardağı suyun içine ekleyerek tüketmeniz iltihapların yok olması için yardımcı olacaktır. Bunu yanı sıra salatayı da elma sirkesi ile hazırlayarak vücudunuzun iltihaplara karşı daha güçlü bir hal almasını sağlamanız mümkündür. Eğer parmağınızda bir iltihap bulunuyor ise iltihaplı bölgeyi elma sirkeli su ile temizleyerek iltihabın atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Zerdeçal da iltihap çözücü bitkiler olarak bilinir ve kullanıldığı zaman şifalı sonuçlar alınabilir. Zerdeçal kurkumin içermesi sebebiyle iltihap sökücü görevini taşımaktadır. Güçlü bir antibiyotik etkiye sahip olan zerdeçal iltihapları temizler ve sıvı şekilde tüketilir. Bir çay kaşığı zerdeçalı bir bardak su ya da sütün içine ekleyerek vücudunuzu koruma altına almanız mümkün olacaktır.

Zencefil de zerdeçal gibi iltihaplara iyi gelen doğal besinler arasında bulunmaktadır ve sağlığa olan faydaları ile dikkat çekmektedir. İltihaplardan kurtulmanıza yardımcı olacak olan şifalı bir baharat olan zencefil vücudu temizler ve iltihapları atma konusunda yardımcı olur. Eğer gün içinde yoğurt tüketiyorsanız iltihapların kısa sürede geçmesi için zencefilli yoğurt tüketmeniz de tavsiye edilmektedir.

Antioksidan ve antibakteriyel bir bitki olan biberiye ise iltihap durumundan kişileri uzaklaştırır ve iltihap ile savaşır. Bedeninizde bulunan iltihaptan kısa sürede kurtulmanız için biberiye çayı tüketmeniz de size yardımcı olacaktır.

Adeta bir sağlık dostu olan tarçın da pek çok özelliği ile bilinir ve sağlığa yardımcı olur. Tarçın antioksidan maddeler içerir ve damarların temizlenmesi ile ilgili güçlü bir etkiye sahip olmaktadır. Tarçın ile eklem iltihapları ve idrar yolunda oluşan iltihaplar yok edilebilmektedir. Yoğurt ya da süt içine tarçın ekleyerek bu doğal besini lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra çubuk tarçının içinde bulunduğu detoks suyu ile vücudunuzu iltihaplardan arındırmak da olanaklı olmaktadır.