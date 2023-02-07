Adrenalin Hormonu Yüksekliği Belirtileri Nelerdir, Adrenalin Hormonu Nasıl Düşürülür?

Savaş ya da kaç tepkisinde bulunan bir stres hormonu olan adrenalin hormonunun nasıl düşürüleceği sağlık gündeminde yer aldı. Hızlı bir tepki vermeniz stresli bir durumda gereklidir ve size ihtiyacınız olan enerjiyi adrenalin sağlar. Bu şekilde siz de kendinize beklenmedik bir güç bulabilirsiniz çok net bir şekilde ani bir adrenalin yüklenmesini hissedebilirsiniz, terlemeye başlarsınız ve kalbiniz daha hızlı bir şekilde artar. Peki adrenalin hormonu fazlalığı neden olur, adrenalin hormonu nasıl düşürülür?

Tehlikeli bir durumda ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamak ile görevli olan adrenalinin işlevi budur. Bu sebeple ani bir stresi durumda kan basıncı ve kalp atış hızı gibi kan şekeri seviyeleri de hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Adrenalin kaslardaki glikoz depolarımız olan glikojenin parçalanmasını uyararak kan şekerini de yükseltmektedir. Fakat ilginç bir şekilde adrenalinin şekerin kandan emilmesini daha kolay bir hale sokan hormon olan insülin salınımını da engellediği bilinmektedir. Sürekli korku, aşırı endişe, saatlerce fiziksel efor sarf etmek ve kaygı gibi durumlarda aşırı adrenalin salgılanabilir.

Adrenalin hormonunun yüksekliğinin belirtileri ise kas ağrısı, baş dönmesi, boyun, kol ve bacaklarda gerginlik, baş ağrısı, gözlerde bulanık görme ya da basınç, karın ağrısı, uyku zorlukları kalıcı yorgunluk ve hipertansiyondur.

Bu risk ortaya çıktığı zaman kaygı korku ya da yoğun duygu yaşadığımızda böbrek üstü bezlerine bağlı olan sinirler adrenalin salgılanmasını uyarır ve bu şekilde kan dolaşımına karışması gerçekleşir. 3-5 dakikada serbest bırakılan adrenali miktarı etkisini hissetmeniz için yeterli olmaktadır fakat adrenalin hakkında bilinen en büyük problem ise uzun süreli bir şekilde stres yaşadığımızda kortizol hormonunun da adrenalin salınımına desteklemesi olarak bilinmektedir.

Yeterli uyku, düzenli egzersiz, iş yerindeki stresi azaltmak ve çalışırken denge gibi durumlarda adrenalin seviyesini düşürmek mümkün olmaktadır. Gereksiz bir stres kaynağı olan uyku eksikliği yeterli uyku ile düzelebilir. Bireysel olarak ne kadar uykuya ihtiyaç duyduğunuz değişen bir durumdur ve siz bunu muhtemelen kendiniz için en iyi bir şekilde bilirsiniz fakat genelde gece yarısından önce uyumanız tavsiye edilmektedir. Uyku kalitesi o saatlerde en yüksek seviyede seyretmektedir.

Düzenli egzersiz yapmak da adrenalin seviyenizi düşürmenize yardımcı olur ve her zaman ekstrem sporlar yapmanız zorunlu değildir. Fakat her gün tercihen temiz havada fiziksel olarak aktif bir şekilde çalışmanız gerekebilir. Öyle tatillerinde kısa bir yürüyüş yapmanız bile harikalar yaratmanıza sebep olacaktır. Aynı zamanda fiziksel aktivite daha iyi bir uyku da sağlayacaktır.

İşe gitme stresi bulmuyor ve işe gitmekten keyif alıyor olsanız bile düzenli olarak işi düşünmeyi bırakmak ve işten uzaklaşmak önemli olmaktadır. İşten sonra aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirmeye çalışmanız gerekir ve bu anın tadını çıkarmanız tavsiye edilir. Arkadaşlarınızla ve ailenizle işten sonra zaman geçirmeye çalışmanız ve bu anın tadını çıkarmanız sizler için önerilir.