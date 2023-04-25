Ayaklarınızı Sirkeli Suda Bekletmek Çok Sağlıklı!

Hemen hemen herkes sirkenin temizliği olan muhteşem katkılarını ve sağlığa olan faydalarını bilmektedir. Ayaklarınızı da sirkeli su içerisinde bir süre boyunca beklettiğiniz zaman bu durum sağlığınıza katkı sağlayacaktır. Genel olarak ayak banyosu yapan kişiler su içerisinde sabun ve biraz yağ eklemektedir. Biraz elma sirkesi eklemek ise ayak banyosu yaptığınız sırada denemediğiniz bir şey olabilir. Bunu yapmak her ne kadar kulağa çılgınca gelse de sağlıkçılar denemenizi tavsiye etmektedir. Ayak bakımı için sirke gerçek bir mucize tedavi halini almaktadır.

Genel rutin ayak banyosu yapmak ayaklarınızı tuz ve ılık su sabun ya da yağ gibi diğer bileşen de dolu bir kaba batırmayı içermektedir. Bunu yapmak ayaklarınız için rahatlatıcı olmak ile birlikte sağlık açısından da fayda gösterir. Genel olarak ayak banyoları uzun bir gün sonrasında gevşemek ve rahatlamak ya da yorgun ağrıyan ayakları yatıştırmak için kullanılmaktadır. Diğer taraftan ayak banyosu yapmak da kolay ve ucuzdur. Gerekli olan ekipmana evde sahip olmanız işleri kolaylaştırmaktadır.

Elma sirkesi pek çok alanda etkili olduğu gibi faydaları yalnızca mutfak ile sınırlı değildir. Elma sirkesi bununla beraber her derde devadır ve ayak banyosu yapılırken de kullanılabilir. Eğer ayak banyonuzu bol sabunlu yapıyorsanız buna artık bir son vermeniz önerilmektedir. Bu durum çünkü cildinize zarar verebilir ve kaşıntı yaşamanıza sebep olabilir. Diğer taraftan mantar enfeksiyonu gibi bir problem de mevcuttur. Bunun yerine ayak banyosunu biraz sirke ile yapmak daha iyi bir seçenektir.

Mantar enfeksiyonu ise ayaklarda en sık görülen enfeksiyondur ve esas olarak tırnaklarda ve parmak aralarında oluşur. Bu sebeple sirke mantar enfeksiyonuna fayda sağlar ve çok iyi bir çare olur. Yapmanız gereken tek şey yaklaşık 10 ile 30 dakika boyunca ayaklarınızı su ile karıştırılmış elma sirkesi banyosunda ıslatmak olacaktır. Bunun özel bir sirke çeşitli olması gerekmez ve herhangi bir sirkeyi kullanmanız da mümkündür.