Hayatınız Zorlaştığında Ne Yapabilirsiniz, Stresle Nasıl Baş Edilir?

Kısıtlı bir sürede çok fazla şeyi aynı anda başarmak istememiz yaşamımızı zorlaştıran ortak bir durumdur fakat işlerin böyle yürümediği de bir gerçektir. Bunu çoktan tecrübe etmiş ve anlamış olmanız da şüphesiz bir doğrudur. Kişilerin en büyük hayalleri uzun bir süre gerektirir ve bu süre bazen tüm hayat bile olabilir. Bu sebeple bir gün içerisinde tüm hayatlarının değişmesini beklemek kişiler için çok gerçekçi değildir.

İnsanların kendilerine ulaşmak için bir hedef belirlemesi başkalarının başarıları ile motive olmak yerine daha iyi olacaktır. İnsanların değersiz hissetmeleri ya da kendilerini sürekli başka insanlarla karşılaştırmaları hoş olmamaktadır. Herkesin kendilerine göre güçlü ve zayıf yönleri vardır ve bu durumu oldukça normaldir.

Hayatın bir varış noktası değil bir yolculuk olduğu her zaman hatırlanmalıdır. Zaman zaman insanlar her şeyi elde etmiş bir şekilde hayal kurabilir ya da kendilerini yolun sonunda hissedebilir. Fakat her ikisine giden yolda da yürümeye çalışmak motivasyon getirmeyecektir. Yolun sonundaki ödülü ve zaferi düşünmek yerine elde edilen deneyimlere odaklanmak gereklidir.

Diğer insanların ne düşündüğü hakkında endişelenmek sizin hayat yolculuğunuz hakkında ilerlemenizi zorlaştıran bir durumdur. Birçoğumuz için diğer insanların bizimle ilgili düşündüklerinin farkında olmak ortak bir sorundur. Bu durum hayatımızda büyük bir problem oluşturur ve engel teşkil edebilir. Aynı zamanda bu durum hayattan keyif almamızı önler ve hayallerimize ulaşmamızın da önüne geçer. Sürekli hayatımızda diğer insanları memnun etmeye çalışarak yaşamak zorunda olmadığımızı hatırlamak burada çok önemli olmaktadır. Kendi kalplerimizin sesini dinlemek yerine diğer insanları dinlemeye başlarsak hayallerimize ulaşmak çok uzak bir hedef olacaktır.

Hayatın her zaman inişler ve çıkışlarla dolu olduğu hatırlanmalıdır ve her zaman planladığımız gibi sonuçlanmayacağı da bir gerçektir. Sorunlar ve endişeler dahil olmak üzere hiçbir şey sonsuza dek sürmemektedir.

Her ne kadar sürekli olarak inanmak ve çabalamak sonucunda her şeyin mümkün olduğunu düşünmek biraz klişe olsa da inancımızı kaybetmezsek ve çok çalışırsak başaracağımız doğrudur. Sızlanmadan ve bir şeylerin ters gitmesinden korkmadan hayallerimize ulaşmak için çabalamamız gerekmektedir. Çünkü umudu seçtiğimiz zaman her şey mümkün olmaktadır.

İnsanların ömrü istedikleri her şeyi başarabilmeleri için kısa bir süredir. Bunu hatırlamak pek çok insana yardımcı olur ve kısacık hayatta çok fazla endişelenmenin gereğinin olmadığı da gözler önüne serilir.

Bir anda peşinde olduğunuz her şeyi başarmak zorunda olmadığınızı hatırlamalısınız ve kendinize zaman vermelisiniz. Bir şey istediğiniz zaman başaramazsınız bir sonraki sefere daha kararlı bir şekilde daha çok çalışmanız gerekmektedir ve bitiş çizgisine bir gün mutlaka varacağınız aklınızda olmalıdır.

Bir kapının kapanıp diğer kapının açıldığı ise doğrudur ve eğer bir şeyler olmuyorsa bu durumun sebebi farklı bir şeyin sizi bekliyor olmasından kaynaklıdır. Olumsuz sonuçları sürekli hatırlamanız da hayatı kendinize işkence haline getirmenize sebep olabilir.