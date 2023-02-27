Gece Neden Acıkırız, Gece Acıkması Nasıl Engellenir?

Yemek yemenin de uyku düzeni gibi belirli bir saatinin olması gerekir. Nasıl sabahları uyanıyor ve geceleri uyuyorsak metabolizmamız da sabah saatlerinde çok hızlı bir şekilde çalışır. Ancak eğer siz gün içerisinde öğün atlıyorsanız ya da yetersiz besleniyorsanız bu durum gece ve akşam öğünlerine yüklenmenize sebebiyet verebilmektedir. Örneğin gün içerisindeki yoğunluğunuz ya da iş hayatınızdaki stres sebebiyle öğle yemeğinizi ve kahvaltıyı fast food ile geçiştirmek akşam saatlerine daha aç bir şekilde girmenize sebep olacaktır. Bunun yanı sıra beyaz ekmek, hamur işleri, patates kızartması, tatlı, makarna ya da pilav gibi basit karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsanız çabuk acıkmanız olası bir durumdur. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmek günün ilerleyen saatlerinde daha fazla besin tüketme ihtiyacına neden olmaktadır.

Yetersiz su tüketiyorsanız, geceleri çok geç yatıyorsanız, basit karbonhidrat tüketimi gerçekleştiriyorsanız, kan değerlerinizde eksiklik varsa, gün içerisinde yeterli lif ya da protein tüketilmiyorsa ve akşam yemeğini çok erken saatlerde tüketiyorsanız tüm bu durumlar geceleri acıkmanıza sebep olabilmektedir.

Öncelikle doktor kontrolünde kan tahlili yaptırıp düşük değerlerin takviyesini almanız ve beslenme düzeninizi değiştirmeniz gerekecektir. İlk haftalarda diyet sürecinde olmanız sebebi ile gece acıkmaları normal sayılsa da daha sonra bu durum normale dönmelidir.

Gece acıkmamak için sağlıklı beslenmeli, öğünlerinizi zamanında yemeli, düzenli uyumalı, bilgisayar ya da televizyon karşısında yemek yememeli, yemekten sonra tatlı yerine meyve tüketmeli, akşam yemeğinde sebze ve protein ağırlıklı beslenmeli ve beyaz ekmek yerine tahıllı olanları tercih etmeniz gerekmektedir. Dilerseniz tatlı kriz yaşadığınız zaman kan şekerinizin dengelenmesi adına tarçınlı süt içmek de fayda gösterecektir. Metabolizma gece vaktinde uyku moduna geçtiği için yavaşlamaktadır ve eğer geceleri yemek yiyorsanız mideniz sindirmekte zorluk çekebilir ve bu durum kilo almanızı nasıl sebep olabilir.