Yaz mevsiminde daha güzel daha sağlıklı ve daha canlı bir cilt için tavsiyelerde bulunan Estetik International Medikal Doktoru Çağatay Güngörsün merak edilen sorulara yanıt verdi. Cilt bakımı daha parlak bir cildin ilk adımı olmaktadır ve mezoterapi cildin altında bizi bekleyen tazeliği ve kış aylarından kalan matlar yok etmenin en iyi yolu olarak bilinmektedir. Mezoterapi yöntemi pul pul dökülen cilt yerine sağlıklı genç parlak ve canlı görünen bir xilde ulaşma noktasında insanlara fayda göstermektedir. Bu teknik hiyalüronik asidin doğrudan derinin orta tabakasına enjekte edilmesiyle uygulanmaktadır. Bu şekilde cildiniz beslenmiş ve canlı bir hale gelecektir. Ciltte sarkma sorunu, elastikiyet kaybı yaşayanlar ya da parlaklığını yitirmiş de onu bir cilde sahip olanlar bu tekniği güvenle tercih etmelidir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken konu bu tekniğin içindeki her aşamanın bu konuda uzmanlaşmış ve eğitim almış kişiler tarafından yapılması olacaktır. Bu işlem yaklaşık 20 dakika sürmektedir ve sonuç 2 seanstan sonra mümkündür. Seans sayısı bireysel ihtiyaca göre 4 ile 6 arasında değişmektedir ve cinsi yenileme etkisi tedavi bittikten sonra bile devam etmektedir.

Selülitlerden kurtulmak da mümkündür ve selülitler özellikle yaz mevsiminde herkesin korkulu rüyası olarak bilinmektedir. Bamboo masajı bu sorun için etkili bir teknik olarak bilinmektedir ve sadece yarım saatlik sürmesi sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bu işlem yapıldığı zaman bedeniniz kışın yorgunluğunu atacak ve dinlenecektir. Bu özel masaj Brezilya'dan özel olarak temin edilen bambu çubukları ile gerçekleşmektedir. Diğer taraftan masaj ile beraber sürülen yağ derinin canlı ve parlak gözükmesini sağlar ve deriyi besler.

Örümcek ağı estetiği ise canlandırma ameliyatsız yüz germe ve form kazandırma işlemi olarak bilinmektedir.