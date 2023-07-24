Senenin en sevilen ve en güzel zamanları olarak bilinen yaz ayları bazı durumlarda problem çıkarabilmektedir. Yılın en sevilen mevsimleri arasında yer alan yaz mevsimi insanlara güzel ve güneşli günler sunmaktadır. İnsanlar bu mevsimde denizin ve güneşin keyfini çıkartırken tüm senenin yorgunluğunu da bir tarafa bırakarak dinlenir. Diğer taraftan hastalıklar yaz aylarında görülmeye devam eder ve virüsler, mikroplar ve bakteriler hastalıklara sebep olabilir.

Peki yaz aylarında hangi hastalıklar sıklıkla görülmektedir, yaz mevsiminde ne hastalığı görülür? Sizler için haberimizin devamında özellikle sıcak havalarda ve yaz mevsiminde sıklıkla rastlanılan hastalıklar hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında yazdık.

Hastalıklara yakalanmamak için kişisel bakım olarak da dikkat edilmesi gereken konu sık sık el yıkamak ve kişisel hijyen kurallarına uymaktır. Bu şekilde kişisel bakımın ilk kuralı tamamlanmış olur ve kişiler kendilerini korumayı başarır.

Özellikle sıcak havalarda görülen isilik cilt üzerinde yaygın bir şekilde oluşmaktadır. Sıcak havalarda küçük boyutlu pembe ya da kırmızı renkte ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşturduğu isilik döküntü olarak da isimlendirilebilir. Bu hastalık her yaş grubunda görülebilir fakat bebek ve çocuklarda daha sık bir şekilde rastlanır. Bu durumun sebebi bebeklerde ve küçük çocuklarda ter bezlerinin henüz tam olarak gelişmemesi ve cilt gözeneklerini yetişkin insanlar oranla daha küçük olmasıdır. Yetişkinlerde ise bu durum hijyen kurallarına uyulmaması yeteri kadar duş almama ya da çoğunlukla aşırı terleme gibi durumlar sebebiyle kaynaklanabilmektedir. Normal şartlarda isilik dilin hava almasını sağlamak ve serin ortamda kalmak gibi önlemler yardımı ile kısa sürede iyileşebilmektedir.

Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken farklı bir durumda böcek sokmaları ve ısırıkları olmaktadır ısıran böceğin türüne bağlı olarak böcek ısırması belirtileri farklılık gösterilebilir ve bu durum cilt üzerinde kızarıklık şişlik ya da kaşıntı gibi belirtilerle ani olarak görünür.