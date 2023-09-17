Türkiye'de Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamaları ile sağlık gündeminde çok konuşuldu ve bazı detaylar merak edildi. Eris varyantı sebebi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama üzerine kısıtlamaların gelip gelmeyeceği araştırıldı. Önceki yıllarda Kovid- 19 günlerinde yaşanan kapanma süreci ve maske zorunluluğu tekrardan sağlık gündeminde tartışıldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz ise durum ile ilgili öngörülerini kamuoyu bilgisine sundu. Tam kapanma ve maskesi zorunluluğu ile ilgili bilgilerini paylaşan Yavuz, tam kapanmanın olup olmayacağını söyledi ve maske zorunluluğu hakkında da görüşlerini paylaştı.

Koronavirüsün alt varyantı olan Eris varyantı dünyayı tekrardan etkisi altına almaya başladı ve endişeye sebep oldu. Eylül ayı itibarıyla Yavuz, Eris varyantı kaynaklı olarak yeni bir dalgaya girildiğini açıkladı. Yaşanan gelişmeler sonrasında ise akıllara ilk başta gelen sorulardan biri de maske zorunluluğunu girip gelmeyeceği ve tam kapanmanın olup olmayacağı oldu.

Şimşek dünyada ve Türkiye'de meydana gelen covid dalgaları arasında paralel bir gidiş olduğunu düşündüğünü açıkladı. Yavuz grip sezonunun henüz açılmadığını da söyledi ve viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının covid gibi değerlendirildiğini açıkladı. Yeni varyant sebebiyle maske zorunluluğunun ya da kapanmanın geri gelmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Yavuz, bu durumun risk grubundaki kişiler adına ölümcül olabildiğini açıkladı. Diğer taraftan grip sebebiyle yaşanan ölümlerin 3 katı ölüme yol açabildiği de belirtildi.

Eris varyantı tehlikeli mi, Eris varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü?

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Serap Şimşek Yavuz, Eylül ayı itibariyle ülkemizde yeni bir dalgaya girdiğimizi söyledi. Eris olarak bilinen varyant türünün Omicron’dan daha ağır bir hastalık yaptığına dair birinin bulunmadığını açıklayan Yavuz kapanmalarla ilgili konuşmalar gerçekleştirdi.