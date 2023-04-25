Böbrek Kanseri Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Olur?

Her sene 400 bin kişiden fazla yeni böbrek kanseri dünyada teşhis edilmektedir. Erken evrelerde genel olarak herhangi bir şikayet bulunmamakta fakat 170 binden fazla kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Doçent Doktor Emre Karabay böbrek kanserinin ileri evrelerinde zaman içerisinde sırt ya da yanı ağrısı, idrarda kanama, nedensiz kilo kaybı, karında ele gelen kitle, kansızlık, iştahsızlık, yüksek tansiyon ve nedeni belirlenemeyen ateş gibi belirtilerin ortaya çıktığını anlattı. Tüm kanser türlerinin yaklaşık %3'ünü oluşturan böbrek kanseri her sene dünya çapında 400 binden fazla kişide teşhis edilmektedir. Bu kanser sebebiyle 170.000'den fazla kişi de hayatını kaybetmektedir.

Üroloji Uzmanı Doçent Doktor Emre Karabay böbrek kanserinin tarama programının olmaması sebebiyle bu hastalığın çoğu zaman farklı bir hastalık sebebiyle yapılan testlerde tesadüfen tespit edildiğini açıkladı. Ultrasonografi, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntülerinin son yıllarda yaygınlaşması ile bu hastalığın artık daha erken evrelerde yakalanabildiği de ifade edildi.

Böbrek kanserini erken tanı konulduğu zaman tedavi noktasında önemli başarıların elde edildiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Bu sebeple özellikle 40 yaşından sonra herhangi bir yakınmada zaman kaybı olmadan hekime başvurulması ve düzenli bir şekilde sağlık kontrollerinin aksatılmamasının büyük önem taşıdığı açıklandı.

Erken evrede böbrek kanserlerinin genel olarak herhangi bir şikayete yol açmadan sinsi bir şekilde ilerlediği ifade edildi ve belirtileri açıklandı. Doçent Doktor Karabay ileri evrelerde bu kanser türünün verdiği sinyalleri iştahsızlık, nedeni belirlenemeyen ateş, yüksek tansiyon, kansızlık, karında ele gelen kitle ve nedensiz kilo kaybı şeklinde sıraladı.

Sigara, hipertansiyon ve obezite ise böbrek kanserlerinin en önemli risk faktörleri arasında gösterildi. Bununla beraber diyaliz tedavisi gören kronik böbrek yetmezliği hastalarında ya da ailesinde bu hastalığı yaşamış kişilerde böbrek kanseri görülme sıklığının artış gösterdiği ifade edildi.