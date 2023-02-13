21 Gün Şekersiz Beslenme Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?

Fazla yağlardan kurtulmak sağlıklı bir vücut için oldukça önemli olmaktadır. Yalnızca kusursuz ve güzel bir görünüm için değil diyet yapmak sağlıklı yaşam için de sıklıkla tercih edilmektedir. Burada tüketilen besinlere dikkat etmek de kilit bir önem teşkil etmektedir. Özellikle son dönemlerde artan diyet programlarının içeriğinin ne kadar sağlıklı olduğuna ve ne olduğuna dikkat etmek de yapılması gereken ilk şeydir. İnsan sağlığını körü körüne yapılan diyetler riske atabilir ve burada hem güvenli hem de sağlıklı bir diyet yapmanız size fayda sağlayacaktır. 21 gün şekersiz beslenme diyeti ise sağlığınızı tehlikeye atmaz. Bu diyet programı çoğumuzun sıklıkla tükettiği ve karşı koyamadığı zararlı besinlerden vazgeçmemizi sağlayan oldukça etkili bir liste olarak karşımıza çıkar.

Fazla kilolardan kurtulmak sağlıklı bir yaşam sürmek için gereklidir ve vücutta bulunan fazla yağlardan kurtulmak için ise zararlı gıdalardan uzak durmamız gerekir. 21 gün şekersiz beslenme diyeti şeker içeren her türlü besine beslenme düzeninden çıkarmayı hedefler. Bu beslenme düzeni özellikle kilo vermeye etkileri ile de dikkat çekmektedir. Bu beslenme düzeni hakkında yapılan araştırmalara göre şeker kullanımının %20 oranında azaltılmasının hastalık ya da erken ölüm gibi durumlara sebep olduğu ve riskleri de ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Şekerin özellikle kanser hücrelerini beslediği bilinir ve bu diyet sayesinde şekeri tamamen hayatınızdan çıkarmanız mümkün olacaktır.

Günlük ilave şeker miktarının bir insan vücuduna dışarıdan alması gereken Toplam kalori miktarının 'undan daha az olması gerektiği bilinmektedir Uzmanlar ilave şekerin kalp hastalıkları riskini arttırması ile beraber şeker hastalığı obezite Yüksek tansiyon yüksek kolesterol kronik iltihaplanma diş plakları ve boşluğu ve Metabolik sendrom gibi rahatsızlıklara da davetiye çıkardığını belirtmektedir şekersiz beslenme düzeni ise şeker tüketimini kesmek ya da şeker alımını azaltmak için çok etkili olmaktadır kilo kaybına teşvik eden bu beslenme düzene oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçmektedir.

Bu beslenme düzeninin 21 gün boyunca takip edilmesi ise bir davranışın bilinçaltımıza yerleşmesinin ve bir alışkanlığa dönüşmesi 21 gün sürecek olmasından kaynaklanmaktadır. Şekersiz diyet yapmak cilt kanseri riskini azaltır, obezitenin önüne geçer, daha temiz bir cilde sahip olmanızı sağlar, ruh hali değişimlerini önler, iltihaplanmayı azaltır ve şeker hastalığı riskinin önüne geçer.

21 gün boyunca şekersiz beslenirseniz açlık krizleri ve tatlı isteğiniz azalır, uzun ömür şansınız artar, endişe ve kaygıda azalma görülür, uyku kalitesi iyileşir, enerji seviyesi yükselir, diş sağlığınıza iyi gelir, zihinsel netliği arttırır ve görünümü iyileştirir.

Kendinizi psikolojik olarak daha iyi hissettiğiniz bir süreçte bu diyete başlamanız yaşadığınız zorluklarla mücadele etme gücünüzü de arttırır. Psikolojik olarak kötü hissettiğiniz bir dönemde bu diyete başlarsanız istikrar sağlamanız da çok olası olmayacaktır.

Bu diyeti yaparken uzak durmanız gereken yiyecekler arasında beyaz ekmek, makarna, pirinç, dondurma ya da hazır paketli makarnalar yer alır.