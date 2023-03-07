Hassas Ciltlerin Bakımı Nasıl Yapılır, Hassas Cildi Korumak İçin Neler Yapılması Gerekir?

Kızarıklık, kaşıntı, kuruluk ve tahriş gibi problemler hassas bir cildin en net belirtileri arasında yer almaktadır. Etkenlere karşı savunmasız olan hassas ciltler kolay bir şekilde hasar görebilmektedir. Hassas cildiniz varsa bakım yaparken cildinizi korumanız çok önemli olmaktadır. Sizler için haberimizin devamında hassasız bir cilde sahip olan insanlar için ipuçlarını detaylı bir şekilde yazdık.

Hassas bir cildin sahip olduğu cilt bariyeri diğer cilt tiplerine göre daha savunmasız olabilir ve bu durum onların daha kolay bir şekilde hasar görmelerini neden olabilir. Cildi güçlendiren bakım yöntemlerine uygulamak hassas cilt bakımında yapılması gerekenler arasında yer alır ve bu duruma çok dikkat edilmesi gerekir. Kadınların dünya çapında %60 ile %70'nin hassas cilt problemi çektiği bilinmektedir. Kadınlar hassas ciltleri varsa daha fazla dikkatli olmalıdır ve ciltlerine zarar verebilecek olan davranışlardan kaçınmalıdır.

Kuruluk hassas cildin bir problemdir ve nem eksikliği cildin kurumasına sebep olmaktadır. Hassas cilde sahip olan pek çok kişinin cildi kurudur ve tahriş olma riskleri de daha fazladır. Belli uyaranlara karşı olumsuz anlamda bir tepki verme olasılığı daha yüksek olan hassas ciltler kaşıntı ve batma gibi rahatsızlık veren durumlar ile karşı karşıya gelebilir.

Cilt her zaman doğal olarak deri dökmektedir ve hassas cilde sahip olan insanlar ise ciltlerinin bazı zamanlarda pul pul döküldüğünü anlatabilir. Hassas cilde sahip olan kişilerde zayıflamış cilt bariyeri de bulunur ve bu durum tahriş edici maddelerin cilde nüfus etmesine sebep olur.

Cildinizi temizlerken hassas bir cildiniz varsa daha dikkatli davranmanız gerekir ve cildinizi kurutan, zarar veren ve tahriş eden temizleyicilerden uzak durmanız gerekli olmaktadır. Yumuşak ve bitkisel formda olan nemlendirici etkili cilt temizleyicilerini tercih etmeniz fayda sağlayacaktır.